Sicurezza nel Piceno: identificate 373 persone e controllati 112 mezzi

ASCOLI – Con il consueto impegno che contraddistingue le donne e gli uomini della polizia di Stato, nella settimana dal 22 al 28 gennaio sono state impiegati oltre 130 operatori per lo svolgimento dei compiti di istituto. Gli operatori, con la collaborazione del Reparto Prevenzione crimine di Pescara, hanno effettuato 41 pattuglie, tra automontate ed appiedate, le quali hanno identificato 373 persone e controllato 112 veicoli. Nelle località costiere il Commissariato di Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto ha impiegato 28 equipaggi di pronto intervento. Nei 20 posti di controllo effettuati sono stati identificati 372 persone e controllati 240 veicoli. Dall’attività di polizia giudiziaria è scaturito un deferimento all’Autorità Giudiziaria di un cittadino extracomunitario per furto aggravato e di un cittadino sambenedettese per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



La Sezione polizia stradale di Ascoli Piceno ha effettuato 22 soccorsi stradali e 18 posti di controllo. Le 23 pattuglie impiegate in servizio di vigilanza stradale hanno proceduto all’identificazione di 115 persone ed il controllo di 112 veicoli. Nell’ambito dei servizi di specifica competenza il personale è stato impiegato in servizi mirati al controllo dei veicoli destinati al trasporto merci. Inoltre sono stati sequestri di 5 veicoli perché sprovvisti di copertura assicurativa. In totale sono stati elevati 68 verbali di contravvenzioni al C.d.S.

Il posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato 18 pattuglie che hanno identificato complessivamente 258 persone, di cui 46 cittadini extracomunitari. Nell’ambito dell’attività di specifica competenza denominata Railpol Rail Action Day “Active Shield” gli operatori della PolFer, come disposto dal Compartimento Polfer di Ancona, nel rispetto delle direttive di collaborazione internazionale di Polizia, dell’Associazione di Polizia Ferroviarie e dei Trasporti Europee RAILPOL, hanno ha effettuato controlli preventivi a viaggiatori e relativi bagagli, presenti a bordo dei convogli ferroviari, in particolare su quelli ad alta velocità ed internazionali.



La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica Nell’ambito delle attività istituzionali della specialità, nella settimana dal 22.01.2024 al 27.01.2024, sono state raccolte 7 denunce, di cui una inerente la manomissione di un plico postale, una per minaccia a mezzo e-Mail, una frode informatica per clonazione carta di credito, un accesso abusivo a sistema informatico e due denunce per truffa on line relative all’e-Commerce. Inoltre è stato indagato un individuo per attività di truffa on line a mezzo vishing. Infine, è stata eseguita una perquisizione per il reato di truffa on line.