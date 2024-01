Sicurezza nel Piceno, ecco i controlli della polizia

Emesse 3 misure di prevenzione. In particolare 1 daspo sportivo e 2 fogli di via obbligatori con divieto di rientro per 4 anni

La Questura di Ascoli Piceno con l’ausilio delle Specialità della Polizia di Stato ed il prezioso e costante impegno del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico alla popolazione del piceno, la scorsa settimana (dal 15 al 21), ha impiegato 111 pattuglie. Più di 200 Agenti hanno effettuato 70 posti di controllo nel corso dei quali hanno controllato 516 veicoli e 1124 persone. Emesse 3 misure di prevenzione. In particolare 1 daspo sportivo e 2 fogli di via obbligatori con divieto di rientro per 4 anni.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha impiegato 28 equipaggi. Nei 15 posti di controllo operati sono stati controllati 140 veicoli e 296 persone, redatto una contravvenzione al Codice della strada. Oltre a ciò sono stati controllati 22 soggetti per i quali sono state emesse misure detentive domiciliari.

Nelle località di mare il Commissariato della Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto ha impiegato 28 equipaggi di pronto intervento. Nei 27 posti di controllo effettuati sono stati identificati 366 persone e controllati. 195 veicoli. L’attività di Polizia Giudiziaria effettuata da personale del predetto Ufficio ha portato al deferimento di 2 persone per traffico di sostanza stupefacente. Un terzo cittadino, di origine nigeriana, è stato protagonista di episodi di violenza e minacce e pertanto deferito alla A.G.

La Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno ha impiegato 41 pattuglie dislocate lungo le strade dove è più intensa la circolazione. Queste hanno effettuato 28 soccorsi stradali e 18 posti di controllo con l’identificazione di 195 persone ed il controllo di 181 veicoli. Il servizio di specifica competenza è stato diretto al controllo di veicoli impegnati nel trasporto di merci pericolose. Durante il fine settimana le pattuglie sono state impegnate nel contrasto al fenomeno della guida in stato di ebrezza. L’attività ha portato alla denuncia di 5 persone tra cui anche un cittadino extracomunitario colto alla guida con una patente falsa. Sono state contestate in totale 213 contravvenzioni al C. di S.

Il posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività istituzionale Stazioni sicure ì, finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato 14 pattuglie che hanno identificato complessivamente 267 persone, di cui 64 cittadini extracomunitari. In considerazione di una particolare affluenza di viaggiatori, la maggior parte dei treni regionali e quelli a lunga percorrenza sono stati molto affollati, la consueta attenzione istituzionale è stata rivolta agli impropri o anomali comportamenti in ambito ferroviario, l’attraversamento dei binari, salita/discesa dai convogli in movimento, indebita presenza sulla linea ferroviaria, attraversamento PL chiusi e superamento linea gialla di stazione.

Nella Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica, sono state raccolte 5 denunce di cui una per danneggiamento autovettura, due per truffa e-commerce, una per sostituzione di persona e una per phishing (truffa informatica effettuata inviando un’e-mail con il logo contraffatto di un istituto di credito o di una società di commercio elettronico, in cui si invita il destinatario a fornire dati riservati (numero di carta di credito, password di accesso al servizio di home banking, ecc.), motivando tale richiesta con ragioni di ordine tecnico). A conclusione di un fascicolo d’indagine si è provveduto ad inserire un indagato in stato di libertà. L’ipotesi delittuosa è tecnicamente definita money mule: persona che trasferisce denaro ottenuto illegalmente con diversi strumenti di pagamento, molto spesso attraversando diverse nazioni.