Sicurezza digitale: tre denunce nel Piceno

ASCOLI – L’attività istituzionale operata dal personale della polizia di Stato nel corso della scorsa settimana, quella del 20 novembre, ha visto gli uomini e le donne in divisa occupati su un duplice impegno. Da un alto, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere, sono state messe in campo numerose iniziative, coinvolgendo il tessuto sociale del capoluogo ascolano e delle principali cittadine della provincia. Dall’altro la consueta attività di controllo del territorio che, nel periodo di riferimento, ha visto impegnare 80 pattuglie, le quali hanno effettuato 57 posti di controllo, nel corso dei quali sono stati controllati 411 veicoli e 1038 persone, grazie anche al prezioso contributo del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

In particolare l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha impiegato 28 equipaggi che hanno controllato 105 veicoli e 325 persone, redatto una contravvenzioni al C. di S. Proceduto, inoltre, al controllo di 39 soggetti per i quali sono state emesse misure alternative alla detenzione carceraria.

Nelle località costiere il Commissariato della Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto ha impiegato 28 equipaggi di pronto intervento. Nei 23 posti di controllo effettuati sono stati identificati 357 persone e controllati 201 veicoli. Dall’attività di Polizia Giudiziaria effettuata da personale del predetto Commissariato, oltre i consueti controlli a persone in regime di detenzione alternativa al carcere, è scaturita una denuncia a piede libero per un cittadino italiano reo di minacce e lesioni commesse all’interno del proprio nucleo familiare mentre per un altro cittadino italiano, iscritto in banca dati di polizia con pregiudizi penali, è scattato un provvedimento di detenzione alternativa al carcere.



La Sezione polizia stradale di Ascoli Piceno ha impiegato n24 pattuglie dislocate lungo le strade dove è più intensa la circolazione. Queste hanno effettuato 18 soccorsi stradali e 19 posti di controllo con l’identificazione di 111 persone ed il controllo di 105 veicoli. Il servizio di specifica competenza, diretto al controllo dell’idoneità dei veicoli circolanti per il trasporto merci ha portato al sequestro di 2 veicoli ed altrettanti documenti di circolazione ritirati.

Il Posto di polizia ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività di prevenzione finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato 16 pattuglie che hanno identificato complessivamente 245 persone, di cui 44 cittadini extracomunitari. Nell’ambito dell’operazione “oro rosso” finalizzato al contrasto del furto di rame in ambito ferroviario, hanno effettuato controlli sia agli scali ferroviari che ai depositi di rottami presenti lungo la linea ferroviaria di competenza. Il personale del Posto di Polizia Ferroviaria ha inoltre messo in atto uno servizio straordinario di prevenzione e vigilanza, finalizzato ad incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza e gli ordinari dispositivi di controllo allo scopo di contrastare il compimento di attività illecite e prevenire possibili azioni terroristiche o eversive.

La Sezione operativa di sicurezza cibernetica ha recepito 3 denunce: una per truffa su piattaforma di e-commerce, una per clonazione carta per pagamenti elettronici Postepay ed una per disconoscimento addebiti in fattura.