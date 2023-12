Sicurezza, controlli nell’Ascolano: 4 denunce e una segnalazione

ASCOLI – La settimana appena trascorsa (dall’11 al 17 dicembre) per garantire la sicurezza nel territorio piceno, oltre all’ormai costante impegno del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara, sono state impiegate 109 le pattuglie messe in campo dalla Questura di Ascoli Piceno e dalle sue articolazioni periferiche, con l’ausilio del personale delle Specialità della Polizia di Stato. Sono stati effettuati 71 posti di controllo nel corso dei quali sono stati controllati 340 veicoli e 1133 persone.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha impiegato 28 equipaggi. Nei 36 posti di controllo operati sono stati controllati 138 veicoli e 297 persone, redatto 1 contravvenzioni al C. di S. Oltre a ciò sono stati controllati 14 soggetti per i quali sono state emesse misure detentive domiciliari.

Nelle località di mare il Commissariato della Pubblica Sicurezza di San Benedetto del Tronto ha impiegato 28 equipaggi di pronto intervento. Nei 16 posti di controllo effettuati sono stati identificati 292 persone e controllati 190 veicoli. Dall’attività di Polizia Giudiziaria effettuata da personale del predetto Ufficio sono derivate un deferimento all’A. G. per porto abusivo d’arma ed un altro deferimento per minacce, entrambi cittadini comunitari residente nel comune rivierasco.

La Sezione Polizia Stradale di Ascoli Piceno ha impiegato 38 pattuglie dislocate lungo le strade dove è più intensa la circolazione. Queste hanno effettuato 12 soccorsi stradali e 9 posti di controllo con l’identificazione di 152 persone ed il controllo di nr. 142 veicoli. Il servizio di specifica competenza, mirato al contrasto del mancato uso delle cinture di sicurezza sul raccordo autostradale RA11 ha portato alla contestazione di 9 contravvenzioni al C. di Strada.

Il posto di Polizia Ferroviaria di San Benedetto Tronto, nell’ambito dell’attività istituzionale RAIL SAFE DAY, finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza ordinaria e i dispositivi di controllo programmati nella settimana passata, ha impiegato 15 pattuglie che hanno identificato complessivamente 392 persone, di cui 83 cittadini extracomunitari. Come di consueto il personale del Posto di Polizia Ferroviaria ha inoltre messo in atto un servizio straordinario di prevenzione e vigilanza, finalizzato ad incrementare ulteriormente i livelli di sicurezza con lo scopo di contrastare il compimento di attività illecite e prevenire possibili azioni terroristiche o eversive. Inoltre ha preso parte al servizio denominato “Alto Impatto” finalizzato principalmente al contrasto della presenza illegale nel Territorio nazionale di cittadini extracomunitari e di minori non accompagnati, nonché alla prevenzione degli imbrattamenti con graffiti perpetrati in danno dei convogli lasciati in sosta. Durante tale servizio, su segnalazione dell’unità cinofila antidroga è stato fermato un cittadino extracomunitario in possesso di modica sostanza stupefacente di tipo hashish, invece ad un altro cittadino, grazie all’interrogazione della banca dati delle informazioni di polizia, si è potuto notificare un’ingiunzione di pagamento per una inadempienza amministrativa.

La Sezione Operativa di Sicurezza Cibernetica nell’ambito delle attività istituzionali della specialità, nella settimana dall’ 11.12.2023 al 17.12.2023, sono state raccolte 4 denunce, tre per clonazione carta di credito e una per truffa B.E.C. (Business Email Compromise).