Si masturba davanti ai minori, nel Piceno fermato un 46enne

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si era reso protagonista, più volte, di alcuni atti di autoerotismo davanti a minori. È stato fermato, dalla polizia, un 46enne italiano alla stazione di Porto d’Ascoli, nel Piceno. Gli agenti, dopo alcune segnalazioni, lo hanno individuato proprio grazie a dei tratti somatici simili a quelli di un uomo che, in passato, si era masturbato in luoghi pubblici frequentati prevalentemente da ragazzini.

La perquisizione

Da alcuni accertamenti, poi, è stato notato come l’uomo fosse gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, tra cui anche numerosi reati contro il patrimonio. L’intuizione degli agenti dunque è stata corretta. Nel corso della perquisizione, inoltre, il 46enne è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico con una lama di 18 centimetri. Inoltre, indossava degli indumenti uguali a quelli della persona resasi responsabile degli atti di autoerotismo. Nei suoi confronti è scattata la denuncia in stato di libertà da parte degli stessi agenti delle forze dell’ordine.