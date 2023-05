Si chiude la Serie B: Reggina ai playoff con il Venezia, retrocede il Perugia

ASCOLI – Titoli di coda sul campionato di Serie B. Ora spazio ai playoff e ai playout. È andata in scena stasera, infatti, l’ultima giornata del torneo cadetto che ha emesso gli ultimi verdetti: ovvero la retrocessione del Perugia, che raggiunge in C le già retrocesse Spal e Benevento, ma anche la qualificazione ai playoff di Reggina e Venezia. Si sfideranno ai playout, dunque nello spareggio per mantenere la categoria, Cosenza e Brescia.

I risultati

Ma procediamo con ordine. Il risultato più importante è proprio la vittoria della Reggina, che batte l’Ascoli per 1-0 con il gol nei minuti di recupero di Canotto. Un successo che consente alla formazione di Inzaghi di conquistare in extremis il piazzamento ai playoff, mentre per i marchigiani sono tanti i rimpianti: bastava vincere, infatti, visti anche i risultati dagli altri campi, per continuare a inseguire il sogno della promozione. Va ai playoff anche il Venezia, nonostante la sconfitta rimediata per 2-1 a Parma: Vazquez e Camara regalano il successo ai ducali, rendendo inutile la rete lagunare del solito Pohjanpalo. Retrocede, invece, il Perugia, nonostante la vittoria casalinga per 3-2 contro il Benevento firmata da Lisi, Di Carmine e Kouan, mentre per gli ospiti hanno segnato Farias e Ciano. Il Brescia rimonta 2-2 a Palermo e va ai playout: Brunori e Tutino portano sul doppio vantaggio i siciliani, mentre Rodriguez e Ayè rimettono in piedi il match per le rondinelle. Un gol di Lapadula permette al Cagliari di espugnare 1-0 Cosenza, mentre Como e Cittadella non si fanno del male e chiudono 0-0. Pirotecnico successo del Genoa per 4-3 contro il Bari: Sabelli, Gudmundsson, Ekuban e Criscito in rete per il grifone, mentre i pugliesi timbrano il cartellino con Esposito, Benedetti e Cheddira. Vittoria esterna del Frosinone, che trionfa per 3-2 in casa della Ternana con le reti di Garritano, Lucioni e Kone che rendono inutili le firme umbre di Favilli e Partipilo. Il Pisa perde in casa 2-1 contro la Spal già retrocessa: Celia e Moncini per i ferraresi, Tramoni il marcatore toscano. Infine, vittoria del Modena in casa contro il Sudtirol per 2-1 con i gol di Bonfanti e Magnino, mentre per gli ospiti ha segnato Tait.

I verdetti

Questa la classifica finale del campionato di Serie B: Frosinone 80; Genoa 73; Bari 65; Parma, Cagliari 60; Sudtirol 58; Reggina 50; Venezia, Palermo 49; Modena 48; Pisa, Ascoli, Como 47; Cittadella, Ternana 43; Brescia, Cosenza 40; Perugia 39; Spal 38; Benevento 35. Per quanto riguarda i verdetti, Frosinone e Genoa sono promosse in Serie A. Ai playoff Bari, Parma, Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia. Ai playout il Brescia sfiderà il Cosenza, mentre retrocedono in Serie C il Perugia, la Spal e il Benevento.