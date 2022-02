Un servizio di accompagno per le persone non vedenti: il Comune di Ascoli al fianco dell’Unione Ciechi

ASCOLI – Abbattere l’isolamento delle persone con disabilità visiva e contribuire a incentivare la loro socializzazione e la loro partecipazione alla vita pubblica, attraverso un servizio di accompagno. Questo il duplice obiettivo che il Comune di Ascoli intende raggiungere grazie alla convenzione sottoscritta con la sezione picena e fermana dell’Uici, l’unione italiana ciechi e ipovedenti.

L’incontro al palazzo dei Capitani

Per far conoscere a tutti gli ascolani la realtà dell’Uic e i servizi promossi dall’Officina dei Sensi, che si trova nella zona del Battente e che sostiene tutti coloro che hanno delle disabilità a livello sensoriale, è stato promosso un incontro che si svolgerà lunedì, dalle 10 alle 12, alla sala dei Savi al palazzo dei Capitani, in occasione della ‘Giornata mondiale del Braille’. L’iniziativa è stata presentata questa mattina dall’assessore comunale ai servizi sociali Massimiliano Brugni, dalla presidente dell’Uici di Ascoli e Fermo, Gigliola Chiappini, e dal direttore dell’Officina dei Sensi Mirco Fava.

Le parole dell’assessore

«Quello di lunedì sarà un appuntamento molto importante – spiega l’assessore Brugni -, perché rappresenterà un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sui vari problemi che le persone non vedenti, o comunque con disabilità visive, devono affrontare nella vita quotidiana. Sono un centinaio le persone cieche che vivono in città e, attraverso questa convenzione, cercheremo di dar loro una mano».

Il servizio di accompagno

Il Comune, infatti, ha messo a disposizione delle persone con disabilità visive una ulteriore opportunità. Si tratta del servizio di accompagno, che di sicuro contribuirà a migliorare la qualità della vita di tanti concittadini. «La previsione di questo servizio – conferma Gigliola Chiappini, presidente dell’Uici di Ascoli e Fermo -, rappresenta sicuramente il modo migliore per celebrare la ‘Giornata del Braille’ e non smetteremo mai di ringraziare l’amministrazione comunale per l’aiuto che ci dà, in ogni momento».