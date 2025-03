Serie C: Ascoli opaco, a Pontedera arriva solo un punto

ASCOLI – Il gol di Gagliardi, in extremis, consente all’Ascoli di evitare la sconfitta e strappare un punto prezioso sul campo del Pontedera. Finisce 1-1 nella 33esima giornata del girone B di serie C. Per il Picchio un altro passettino verso la salvezza. Di Carlo deve rinunciare, in extremis, al bomber Corazza (out per virus intestinale). L’Ascoli, però, recupera Forte, che torna titolare nel trio offensivo insieme a Silipo e D’Uffizi. A centrocampo giocano i ‘soliti’ Carpani, Odjer e Varone. In porta Raffaelli. Menna dal primo minuto in mezzo alla difesa con Piermarini, D’Amore a sinistra e Alagna a destra. Quasi un centinaio i tifosi bianconeri nel settore ospiti.

La partita

Nel primo tempo la gara è molto noiosa e, di fatto, non ci sono occasioni. Eccezion fatta per una conclusione al 40’ di Varone che, complice una deviazione, termina a lato davvero di pochissimo. Menna, ammonito, era in diffida e sarà squalificato. Nella ripresa, al 7’ Raffaelli dice di no a Corona, lanciato a tu per tu contro il portiere. Ma un minuto dopo lo stesso Corona insacca la palla del vantaggio, dopo aver vinto il duello con Piermarini. Di Carlo allora attinge dalla panchina: dentro Marsura e Tremolada, fuori Odjer e Silipo. L’Ascoli ci prova la manovra è sterile. Il tecnico si gioca, negli ultimi venti minuti, anche le carte Adajpong e Ciabuschi. Al 75’ colpo di testa di Varone, sugli sviluppi di un corner: palla alta di poco. Entra anche Gagliardi per il forcing finale e proprio lui pareggia all’83′ insaccando in area piccola, di testa, il cross di Marsura. Finisce 1-1, con l’Ascoli che sale a quota 37 punti in classifica. Prossimo turno domenica 30 marzo, alle 15, al Del Duca contro la Vis Pesaro.