In Serie B vola il Venezia, ma frena il Parma: buon pari per l’Ascoli di Castori

ASCOLI – Dopo la settimana di sosta, dovuta agli impegni delle nazionali tra qualificazioni agli Europei e amichevoli, è tornato il campionato di Serie B. E, come sempre, lo ha fatto in grande stile con partite ricche di gol e di emozioni. Un turno scoppiettante, quello che in realtà si concluderà domani con i due posticipi delle 16.15, ovvero Catanzaro-Cosenza e Ternana-Palermo. Intanto, però, la 14esima giornata di andata è cominciata decisamente nel migliore dei modi.

I risultati

Ad aprire il turno, nell’anticipo del venerdì sera, è stata la vittoria casalinga della Sampdoria contro lo Spezia, per 2-1, nel derby ligure: decisiva, per i blucerchiati, la doppietta di Depaoli che rende inutile il gol spezino di Kouda che era valso il momentaneo pareggio. Oggi (sabato 25 novembre), si sono invece disputate sei partite. A spiccare è l’esordio positivo di mister Castori sulla panchina dell’Ascoli. I bianconeri, sul campo della Reggiana, strappano un prezioso pareggio per 1-1: vantaggio ascolano di Mendes nel primo tempo e pari dei locali con Pieragnolo a inizio ripresa. Vittoria casalinga del Como per 2-1 contro la Feralpisalò: Da Cunha e Gabrielloni per i padroni di casa, inutile il momentaneo pari di Compagnon per gli ospiti. Stesso risultato, 2-1, per il Cittadella, che batte in casa il Sudtirol grazie ai gol di Pandolfi e Pittarello. Per gli altoatesini a segno Casiraghi. Un gol di Castagnetti è sufficiente alla Cremonese per vincere in casa 1-0 contro il Lecco, mentre il Venezia espugna Bari per 3-0 con le reti di Pierini, Tessmann e Dembele. Infine, 1-1 tra Parma e Modena: reti di Duca e Partipilo. In corso la sfida tra Pisa e Brescia.

La classifica

Il 14esimo turno, come detto, si concluderà domani (domenica) con i due posticipi Catanzaro-Cosenza e Ternana-Palermo. Questa, intanto, la classifica aggiornata, anche se ci sono diverse squadre che hanno ancora una gara in meno: Parma, Venezia 30; Cremonese 25; Como 24; Palermo, Modena 23; Cittadella 22; Catanzaro 21; Cosenza 19; Bari 18; Pisa, Sudtirol, Sampdoria, Reggiana 16; Brescia, Ascoli 13; Lecco 12; Spezia 10; Ternana, Feralpisalò 7.