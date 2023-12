Serie B: torna alla vittoria l’Ascoli, frenano le prime della classe

ASCOLI – Gol, emozioni e spettacolo. E’ quanto regalato, in questo sabato pomeriggio, dal campionato di Serie B, arrivato alla 17esima giornata del girone di andata. Quasi tutti i match del turno si sono già disputati, ad eccezione dell’unico posticipo in programma, quello di domani pomeriggio (domenica) alle 16.15 tra Lecco e Ternana, che rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la parte bassa della classifica. Ma procediamo con ordine nel fare il punto della situazione sulle sfide già andate in archivio.

I risultati

Ad aprire il turno, nell’anticipo del venerdì, è lo Spezia, che batte 1-0 il Bari con il gol di Verde nei minuti finali della partita. Pareggio per 1-1 tra Modena e Cittadella: vantaggio emiliano di Duca, pari ospite di Cassano. Borrelli e Moncini, invece, regalano la vittoria al Brescia, per 2-0, contro il Como, mentre la Feralpisalò batte in casa 1-0 la Cremonese con la rete di Kourfalidis. Colpo clamoroso del Sudtirol, che espugna per 3-2 il campo del Venezia: Rauti porta avanti gli altoatesini, poi i lagunari la ribaltano con la doppietta di Gytkjaer, prima dell’exploit ospite compiuto da Merkaj e Casiraghi. La Sampdoria continua la risalita, vincendo per 2-1 in casa della Reggiana con le firme di Kasami e De Luca: inutile il gol dei padroni di casa di Portanova. Torna al successo l’Ascoli, che al Del Duca batte 1-0 il Catanzaro con il gol di Mendes. Vittoria anche per il Palermo, che in casa supera per 3-2 il Pisa: Insigne, Brunori e Segre in rete per i siciliani, mentre i gol toscani portano le firme di Marin e Valoti. Infine, finisce 0-0 la sfida tra Cosenza e Parma.

La classifica

Questa la classifica aggiornata, nel campionato di Serie B, dopo 17 giornate (anche se Lecco e Ternana hanno una gara in meno): Parma 35; Venezia 33; Como 31; Catanzaro 30; Cremonese, Cittadella 29; Palermo 28; Modena 27; Brescia, Sampdoria 22; Bari 21; Sudtirol, Cosenza 20; Pisa 18; Reggiana 17; Ascoli, Spezia, Lecco 16; Ternana 14; Feralpisalò 10.