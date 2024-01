Serie B: super Ascoli contro il Parma capolista, affondano Sampdoria e Spezia

ASCOLI – Il campionato di Serie B inaugura il nuovo anno con un pieno di sorprese. Tra sabato e domenica, infatti, è andata in scena la prima giornata del girone di ritorno, la ventesima complessiva, e non sono mancati i risultati clamorosi, a dimostrazione di quanto quello cadetto sia un torneo nel quale, effettivamente, può succedere sempre di tutto. Da qui a giugno, quando terminerà il campionato, tutto può accadere. Ma procediamo con ordine.

I risultati

Il risultato più importante è stato sicuramente l’ottimo pareggio conquistato dall’Ascoli sul campo del Parma capolista. Al Tardini finisce 1-1: Picchio in vantaggio con Botteghin, nella ripresa, poi il pari emiliano a causa di una sfortunata autorete di Viviano. Stravince, invece, il Venezia, che batte in casa per 5-3 la Sampdoria: per i lagunari tripletta di Pohjanpalo e reti di Busio ed Ellertsson, mentre per i blucerchiati in gol Benedetti, De Luca e Depaoli. Stesso, clamoroso, punteggio per il Catanzaro, che batte tra le mura amiche per 5-3 il Lecco: Verna, Sounas (doppietta), Iemmello e Biasci per i padroni di casa, mentre per gli ospiti in gol Di Stefano, Lemmens e Novakovich. Il gol di Casiraghi permette al Sudtirol di battere in casa per 1-0 la Feralpisalò, mentre il Brescia vince 2-1 a Modena con l’autogol di Zaro e la rete di Galazzi (Tremolada per gli emiliani). Il Bari risorge e batte 3-1 la Ternana al San Nicola con i gol di Ricci, Nasti e Dorval (inutile il gol ospite di Diakite). Pandolfi e Vita consentono al Cittadella di vincere 2-0 in casa contro il Palermo, mentre il Como batte addirittura per 4-0 lo Spezia con le reti di Da Cunha (doppietta), Cutrone e Gabrielloni. Scoppiettante 2-2 tra Pisa e Reggiana: Melegoni e Antiste in gol per gli ospiti, Valoti e Bonfanti per i toscani. Con il gol di Antov, infine, la Cremonese batte 1-0 in casa il Cosenza.

Questo, in casa Ascoli, il commento dell’allenatore Fabrizio Castori dopo l’ottimo pareggio di Parma: «Sono contento perché abbiamo fatto la partita che dovevamo, siamo andati a prenderli alti, siamo andati in vantaggio e avremmo potuto raddoppiare con Rodriguez e, a quel punto, non credo che il Parma ci avrebbe ripresi. Non voglio recriminare, sono contento perché abbiamo giocato con personalità, portando via contro la prima della classe un punto che ci dà fiducia».

La classifica

Ecco, infine, la classifica aggiornata dopo 20 giornate: Parma 42; Venezia, Como 38; Cittadella 36; Cremonese 35; Catanzaro 33; Palermo 32; Brescia, Modena 28; Bari 26; Reggiana 24; Sudtirol, Sampdoria, Pisa 23; Cosenza 21; Lecco 20; Ascoli 18; Spezia 17; Feralpisalò 14.