Serie B al rush finale: l’Ascoli vola in zona playoff, frena il Genoa

ASCOLI – Il traguardo, ormai, è davvero vicino. Per la fine del campionato di Serie B manca decisamente poco e oggi si è giocata la quart’ultima giornata della regular season. Non ci sono stati ancora verdetti aritmetici, ma la sensazione è che già dal prossimo weekend si possa cominciare a delineare maggiormente il quadro della situazione. All’appello, per questo turno, mancano ancora due match, in programma questa sera, ma nelle gare che sono già andate in scena non sono mancate le emozioni.

I risultati

A cominciare dai due anticipi di ieri. A spiccare, infatti, è la vittoria del Cagliari, nel match interno contro la Ternana. I sardi vincono 2-1 grazie alle reti di Deiola e Zappa che rendono inutile il momentaneo pareggio umbro firmato da Partipilo. Parità per 1-1, invece, nel match salvezza tra Spal e Perugia: ospiti avanti con Casasola nel primo tempo, padroni di casa che agguantano un punto nella ripresa con il rigore realizzato da Moncini. Stesso risultato, 1-1, nella sfida di oggi a pranzo tra Como e Palermo: un pareggio che non serve a nessuno firmato da Buttaro, per i siciliani, e Cerri per i locali. Colpo dell’Ascoli, che batte in casa il Pisa per 2-1 e festeggia la salvezza. Reti bianconere di Mendes e Marsura, per gli ospiti inutile il gol di Masucci. Solo pari per il Bari, fermato tra le mura amiche sull’1-1 dal Cittadella: vantaggio pugliese di Benedetti, pari ospite di Maistrello. Il Benevento rimonta il Parma sul 2-2 con Ciano e Acampora, dopo i gol ducali di Benedyczak e Man. Vittoria importante del Brescia, che supera 2-1 il Cosenza con le reti di Adryan e Cistana, mentre per i calabresi in gol D’Orazio. Solo 0-0, infine, tra Sudtirol e Genoa. Come detto, all’appello mancano ancora due partite per considerare concluso il quart’ultimo turno di campionato, ovvero il 34esimo. Alle 18, infatti, si giocherà la sfida tra Venezia e Modena, mentre alle 20.30 scontro d’alta classifica tra la capolista Frosinone e la Reggina che invece è in crisi dopo la penalizzazione di tre punti subita nei giorni scorsi.

La classifica

Questa, infine, la classifica aggiornata nel campionato di Serie B, a tre giornate dalla fine, considerando il fatto che Frosinone, Reggina, Venezia e Modena hanno però una gara in meno: Frosinone 68; Genoa 67; Bari 61; Sudtirol 54; Parma 52; Cagliari 51; Pisa, Ascoli, Reggina 46; Palermo 45; Modena 44; Como, Ternana 43; Venezia 42; Cittadella, Brescia, Cosenza 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32.