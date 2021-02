Serie B, Reggiana-Ascoli un vero spareggio salvezza

Bianconeri e granata emiliani appaiati a 21 punti al terzultimo posto in graduatoria. Sottil vuole vincere la sfida : «A Reggio per fare una grande partita»

ASCOLI – E’ un vero e proprio spareggio salvezza anticipato, quello che si gioca nel pomeriggio di domenica 14 febbraio tra Reggiana ed Ascoli. Entrambe le squadre sono appaiate a 21 punti al terzultimo posto del campionato di serie B, e devono fare risultato per uscire fuori dalla zona play out.

I bianconeri di Sottil vengono da un pareggio rocambolesco in casa contro il Frosinone, raggiunto allo scadere grazie ad un rigore realizzato dall’ex Dionisi. Un punto solo che comunque è servito a smuovere la classifica e a far continuare la risalita verso posizioni più tranquille in graduatoria.

A Reggio Sabiri e compagni dovranno dimostrare di aver appreso la filosofia del nuovo mister, che è quella chiara e semplice della lotta e della determinazione in campo per 90 minuti e oltre. Solo questo, come gli ultimi 8 incontri hanno testimoniato, può permettere loro di giocarsi ogni match alla pari con tutte le avversarie, anche le più forti.

«Rispettiamo sempre tutti, ma andiamo a Reggio per disputare una grande partita – dice il tecnico bianconero presentando la sfida in Emilia. Noi vogliamo vincere e dare continuità a quello che stiamo facendo. Siamo in un ottimo momento – aggiunge – e la squadra contro il Frosinone ha avuto una grandissima reazione, l’ennesima : nel momento migliore della gara abbiamo subito gol, ma i ragazzi hanno recuperato con grande lucidità e con grande ritmo. Dobbiamo continuare a spingere sull’acceleratore».

Quanto alla formazione da schierare in campo, Sottil avrà l’imbarazzo della scelta perchè tutti sono a disposizione, tranne Simeri squalificato. Deciderà come sempre all’ultimo momento, in base anche alla tattica da adottare e alla forma dei suoi ragazzi, titolari o meno. La fiducia del gruppo è alta, nonostante il mezzo passo falso interno con il Frosinone. E di certo la Reggiana non avrà vita facile.

L’arbitro dell’incontro al Mapei Stadium sarà di nuovo Giovanni Ayroldi, pugliese di Molfetta. Un fischietto che non porta particolarmente bene al Picchio, visto che nei 5 precedenti da lui arbitrati gli ascolani hanno perso tre volte. Ma speriamo che le statistiche vengano modificate. La gara inizierà alle 17.