Serie B: il Parma batte l’Ascoli e vola in vetta, altro ko per la Sampdoria

I bianconeri cadono in casa per 3-1 contro la capolista. Colpaccio della Reggiana, che rifila un tris alla Feralpisalò

ASCOLI – Gol ed emozioni, come sempre, nel campionato di Serie B, giunto ormai all’undicesima giornata e dunque pienamente nel vivo. Non sono mancate le sorprese, infatti, nelle sfide andate in scena nel sabato pomeriggio, mentre c’è già grande attesa per i posticipi di domani. Ma è bene procedere con ordine nel rivivere quanto avvenuto sui campi.

I risultati

La giornata è stata aperta, venerdì sera, dall’anticipo tra Cittadella e Cremonese. Colpaccio degli ospiti, che espugnano il Tombolato per 2-1 con i gol di Ravanelli e Vazquez, dopo il momentaneo pari casalingo di Vita. Continua a deludere, invece, la Sampdoria di Andrea Pirlo, sconfitta per 3-1 a Bolzano dal Sudtirol: blucerchiati avanti a inizio ripresa con Gonzalez, poi la rimonta altoatesina firmata da Merkaj, Casiraghi e Pecorino. Successo esterno per la Reggiana di Nesta, che vince 3-0 sul campo della Feralpisalò con i gol di Antiste, Cigarini e Pieragnolo. Spezia e Cosenza impattano sullo 0-0, mentre il gol siglato dopo pochi minuti da Verdi su rigore permette al Como di battere in casa per 1-0 il Catanzaro. Nel posticipo pomeridiano, l’Ascoli cade per 3-1 in casa contro il Parma: emiliani in vantaggio nel primo tempo con Man, poi pari provvisorio di Caligara, prima della doppietta di Man e della terza rete ospite di Bernabè.

La classifica

Questa, intanto, la classifica del campionato di Serie B dopo undici giornate, anche se molte squadre hanno ancora delle gare in meno in vista dei match domenicali e dei recuperi che devono ancora essere disputati: Parma 26; Catanzaro 21; Palermo 20; Venezia 18; Como 17; Cremonese, Modena, Sudtirol 16; Cosenza 15; Reggiana 14; Brescia, Cittadella 13; Ascoli, Pisa 12; Bari 11; Spezia 8; Sampdoria 7; Ternana 6; Feralpisalò 5; Lecco 4. Domani (domenica 29 ottobre) in campo i vari posticipi. Alle 16.15 si giocano Brescia-Bari, Venezia-Pisa, Palermo-Lecco e Modena-Ternana.