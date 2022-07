Serie B: mercato bollente per l’Ascoli, presi Ciciretti, Giordano e Lungoyi

ASCOLI – Giorni frenetici, in casa Ascoli, per quanto riguarda il mercato. Soprattutto in uscita. Sono diversi, infatti, i calciatori che nel corso delle prossime ore lasceranno la città delle cento torri per accasarsi altrove. Per il trasferimento del centrocampista Saric alla Sampdoria, ad esempio, la fumata bianca è vicinissima. La formula intavolata è quella del prestito con un obbligo di riscatto fissato a un milione e mezzo. Saric saluta il capoluogo piceno dopo due stagioni da protagonista e la bellezza di 68 presenze, condite da 4 gol e 6 assist. L’altro elemento pronto a salutare è Baschirotto. La trattativa che lo vedrà finire al Lecce è ormai ben imbastita e da giorni si sta cercando di chiudere il cerchio. Per trovare l’intesa sarà necessaria una contropartita tecnica adeguata e tutti gli indizi portano al difensore croato Simic. Il difensore D’Orazio, invece, già nelle corse settimane si era accasato al Sudtirol.

Volti nuovi

Per quanto riguarda gli arrivi, al momento sono tre i volti nuovi arrivati in casa bianconera. L’ultimo, in ordine di tempo, è l’attaccante Amato Ciciretti, preso in prestito con obbligo di riscatto dal Pordenone. Per l’esterno offensivo si tratta di un ritorno dopo i sei mesi trascorsi in bianconero da gennaio a giugno 2019. L’attaccante romano, classe ’93, scese in campo con l’Ascoli 15 volte, mettendo a segno 2 gol e 3 assist. Al termine del campionato, rientrò al Napoli, club allora proprietario del cartellino, e a gennaio 2020 si trasferì all’Empoli. Coi toscani scese in campo 18 volte fra campionato e playoff, realizzando 4 gol e 1 assist. Nella stagione 2020/21 vestì la maglia del Chievo, con cui andò a segno 3 volte in 29 presenze. Nell’ultima stagione Ciciretti ha militato nel girone di andata nel Pordenone, che ne ha acquisito il cartellino dal Napoli e nella seconda parte della stagione ha vestito i colori del Como. Benevento e Parma fra le tappe più importanti della sua carriera: coi giallorossi ha militato due stagioni e mezzo, ottenendo la doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A, oltre la gioia per i due gol in massima serie, contro la Sampdoria nel match d’esordio e a Torino contro la Juventus. Coi crociati ha conquistato la promozione in massima serie nella sstagione 2017/18. Il Picchio, poi, ha raggiunto l’accordo con la Juventus per l’acquisizione dell’attaccante Christopher Lungoyi a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, con diritto di opzione e contro opzione in favore del club di Torino. Nato il 4 luglio 2000 a Kinshasa, capitale del Congo, Lungoyi, di nazionalità svizzera, è cresciuto nei settori giovanili di Servette e Porto. Ha militato successivamente nel Lugano, collezionando fra campionato e coppa Svizzera 53 presenze, 8 gol e 3 assist e nel San Gallo, club di provenienza, con cui è sceso in campo 16 volte, realizzando 2 gol e 1 assist. Ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili svizzere dall’under 15 all’under 21, scendendo in campo 15 volte e realizzando 2 gol. Dalla Sampdoria, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, è arrivato Simone Giordano. Nato il 21 dicembre 2001 a Genova, Giordano è un terzino sinistro, cresciuto nel settore giovanile doriano e reduce dall’esperienza nelle file del Piacenza in serie C, squadra con cui ha collezionato 35 presenze, 1 gol e 7 assist.

Primo impegno

Ufficializzato, nel frattempo, il tabellone di Coppa Italia: l’Ascoli giocherà al Penzo contro il Venezia domenica 7 agosto alle 17.45, con la partita che verrà trasmessa in diretta da Mediaset sul canale 20. Un bel banco di prova, per il Picchio, per provare a cominciare al meglio la stagione. Il 15 luglio, invece, ci sarà il sorteggio del calendario del campionato.