Serie B: l’Ascoli crolla a Venezia, vola il Catanzaro dell’ex bianconero Vivarini

ASCOLI – Il campionato di Serie B giunge alla quindicesima giornata e il quadro comincia già a delinearsi. Soprattutto dopo i recuperi disputati in settimana, che hanno finalmente disegnato una classifica attendibile nella quale nessuno ha delle gare ancora da giocare. Tante emozioni hanno caratterizzato le sfide andate in scena tra ieri (venerdì) e oggi, con il programma di questo turno che però si concluderà nel pomeriggio domenicale quando andranno in scena tre posticipi decisamente attesi: alle 16.15, domani, spazio alle sfide Brescia-Sampdoria, Lecco-Bari e Sudtirol-Como.

I risultati

Ma è bene fare intanto il punto sui verdetti già emessi dal campo. Ieri, nell’anticipo, colpaccio del Catanzaro, capace di espugnare per 2-1 il campo del Palermo grazie ai gol di Iemmello e Biasci. Inutile la rete siciliana di Stulac nel finale. Oggi, invece, passo falso per l’Ascoli, sconfitto 3-1 a Venezia: la doppietta di Gytkjaer e il gol di Altare rendono inutile la rete ascolana di Masini. Un gol di Pandolfi, invece, permette al Cittadella di espugnare per 1-0 il campo della Feralpisalò, mentre Pisa e Cremonese impattano sullo 0-0. Colpaccio della Ternana, che vince 3-1 a Cosenza con le firme di Raimondo (doppietta) e Casasola: rete locale di Tutino per il momentaneo pareggio. Il Modena, infine, batte in casa la Reggiana per 2-1 con i gol di Manconi e Bozhanaj che rendono inutile il provvisorio pari ospite di Antiste. In corso la sfida tra Spezia e Parma.

La classifica

Questa, intanto, la classifica aggiornata dopo le prime quindici giornate di campionato, anche se otto squadre hanno ovviamente una gara in meno. Si tratta di Brescia-Sampdoria, Lecco, Bari, Sudtirol e Como, le quali appunto giocheranno domani pomeriggio i rispettivi match, nonchè di Spezia e Parma che stanno giocando: Venezia 33; Parma 30; Catanzaro 27; Cremonese, Modena 26; Como, Cittadella 25; Palermo 24; Cosenza 19; Bari, Pisa 18; Sudtirol 17; Sampdoria, Reggiana 16; Brescia 15; Ascoli, Lecco 13; Ternana 11; Spezia 10; Feralpisalò 7.