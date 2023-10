Serie B, un altro pieno di emozioni: vola il Parma, l’Ascoli fa il colpo

ASCOLI – Dopo la settimana di sosta dovuta agli impegni delle nazionali, è tornato il campionato di Serie B. E lo ha fatto in grande stile, con tanti match ricchi di emozioni che hanno caratterizzato la decima giornata. Nelle sfide del sabato, infatti, non sono mancate le sorprese, con il programma che si concluderà domani 22 ottobre quando andranno in scena i tre posticipi. Ma è bene procedere con ordine.

I risultati

La decima giornata del torneo cadetto si è aperta nella serata del venerdì. Nell’anticipo, il Parma ha battuto il Como per 2-1, confermandosi leader solitario in vetta alla classifica. Le reti emiliane sono state messe a segno da Man nel primo tempo e da Charpentier nella ripresa. Inutile, invece, il gol ospite siglato da Barba nei minuti di recupero. Colpaccio dell’Ascoli, che espugna per 2-0 il campo del Lecco con i gol di Nestorovski e Quaranta. Un autogol di Ravanelli consente al Sudtirol di espugnare a sorpresa il campo della Cremonese, mentre Bari e Modena pareggiano 1-1: Sibillini porta avanti i pugliesi, pari emiliano di Manconi. Con il gol di Bisoli il Brescia batte in trasferta per 1-0 la Ternana, mentre Piccinini e Esteves siglato il 2-1 casalingo del Pisa contro il Cittadella (gol ospite di Magrassi nel finale).

La classifica

Domenica si concluderà la decima giornata. Si comincerà alle 16.15 con la sfida di Marassi tra la Sampdoria e il Cosenza. Alle 18.30, invece, spazio a Reggiana-Venezia. Lunedì, infine, il monday night tra Palermo e Spezia, con il calcio d’inizio fissato per le 20.30. Questa, intanto, la classifica del campionato di Serie B dopo dieci giornate, anche se ci sono ancora numerose partite da recuperare e la graduatoria, pertanto, non è ancora veritiera: Parma 23; Palermo 19; Catanzaro, Venezia 18; Cosenza, Como 14; Brescia, Sudtirol, Cremonese, Cittadella, Modena 13; Ascoli, Pisa 12; Bari 11; Reggiana 8; Ternana, Spezia 6; Feralpisaló 5; Sampdoria 4; Lecco 1.