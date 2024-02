Serie B: l’Ascoli si fa riprendere dal Brescia, colpacci di Ternana e Cremonese

ASCOLI – Un punto per l’Ascoli, che comunque continua a credere nella salvezza, mentre la Ternana fa il colpaccio a Palermo. Il Parma capolista, invece, non va oltre il pari casalingo contro il Cosenza, con la Sampdoria che crolla ancora una volta in casa. Il campionato di Serie B continua a regalare emozioni e lo fa anche nel turno infrasettimanale, valido per la 27esima giornata. Un turno, in realtà, che si concluderà stasera (mercoledì 28 febbraio) con le altre tre partite in programma: Spezia-Feralpisalò, Venezia-Cittadella e Pisa-Modena, tutte in campo alle 20.30.

I risultati

Ma, tornando ai match che invece si sono disputati nella serata del martedì, procediamo con ordine. Il risultato più clamoroso è sicuramente la vittoria della Cremonese, per 2-1, a Genova contro la Sampdoria: Johnsen e Falletti in rete per gli ospiti, che rendono inutile il momentaneo pareggio blucerchiato di Ghilardi. Il Parma, invece, fa solo 1-1 in casa contro il Cosenza: vantaggio emiliano di Cyprien, pari ospite di Camporese. Stesso risultato, 1-1, per l’Ascoli contro il Brescia, al Del Duca: Picchio avanti con Mendes su rigore, poi pari di Dickmann. Bella vittoria casalinga del Catanzaro, per 2-0, contro il Bari: reti di Vandeputte e Iemmello. La Ternana, poi, fa il colpaccio e vince 3-2 a Palermo: Pereiro, Pyyhtia e Raimondo per gli umbri, mentre i siciliani timbrano il cartellino con Lund e Brunori. Successo esterno del Como, che espugna per 3-0 lo stadio del Lecco: gol di Goldaniga, Bellemo e Abildgaard. Infine, 1-1 nello scontro salvezza tra Reggiana e Sudtirol: vantaggio locale di Pieragnolo e immediato pari ospite di Odogwu.

In casa Ascoli, c’è parecchio rammarico per non aver battuto il Brescia, nonostante una grande prestazione. Questo il commento del viceallenatore Riccardo Bocchini, seduto in panchina al posto di Castori che invece era squalificato: «In occasione del gol avversario bisognava fare fallo, l’unico rimedio era quello, è semplice; c’è stato un tiro importante da 25 metri, è stato un jolly tirato fuori dal cilindro, un gol che pesa nell’economia della partita. Nell’ultimo episodio della gara per me c’era rigore netto, ci sono state trattenute e sgambetti, ma né l’arbitro né il Var lo hanno dato e quindi parlare di questo non porta a nulla, ma c’è grande rammarico. La squadra ha fatto una prestazione importante, siamo mancati nella tempistica della rifinitura, nel senso che abbiamo tardato un po’. Nella ripresa abbiamo messo tutto quello che avevamo in corpo, abbiamo dimostrato di avere condizione fisica e nervosa. C’è rammarico per aver ottenuto un solo punto, ma questo deve scatenarci un sano nervoso per la prossima partita».

La classifica

In attesa dei tre posticipi, ecco la classifica del campionato di Serie B: Parma 56; Cremonese 50; Como 49; Venezia 48; Palermo 46; Catanzaro 45; Cittadella 36; Brescia, Modena 35; Cosenza, Bari 33; Reggiana, Sudtirol 32; Sampdoria 31; Pisa 30; Ternana 29; Ascoli 27; Spezia 26; Feralpisalò, Lecco 21.