Serie B: l’Ascoli vince e crede ancora nella salvezza, colpacci di Venezia e Catanzaro

ASCOLI – L’Ascoli batte la Feralpisalò e continua a credere nella salvezza. In vetta, invece, il Parma e la Cremonese pareggiano, mentre il Venezia piazza il colpo a Pisa. E’ questo il riassunto della 26esima giornata di Serie B, anche se il programma si concluderà con il posticipo della domenica tra il Modena e lo Spezia. Ma è bene andare con ordine, comunque, nel rivivere un turno del torneo cadetto che ha regalato decisamente tante emozioni e gol a raffica come di consueto.

I risultati

Spicca, come detto, la vittoria fondamentale dell’Ascoli nello scontro salvezza di Piacenza contro la Feralpisalò. I bianconeri vincono 1-0 grazie al gol di Masini arrivato nel primo tempo e ringraziano il Var per l’annullamento del pareggio dell’ex Manzari proprio negli ultimi istanti di gara a causa di un fallo su un avversario. Colpaccio della Sampdoria, che vince per 2-1 sul campo del Cosenza con i gol di Darboe e De Luca che rendono inutile la rete locale di Frabotta. Il Catanzaro vince per 2-1 contro il Cittadella, in trasferta, grazie alla doppietta di Iemmello (momentaneo pari locale di Baldini). Terminano 0-0, poi, le sfide Brescia-Reggiana e Ternana-Lecco. Al Sudtirol, invece, basta la rete di Casiraghi per battere in casa il Bari per 1-0. Scoppiettante 2-2 tra Cremonese e Palermo: siciliani in doppio vantaggio con Brunori e Ranocchia, ma i padroni di casa rimontano nel secondo tempo grazie a Castagnetti e Coda. Bella vittoria del Venezia, 2-1 a Pisa, con le reti di Pohjanpalo e Olivieri (Bonfanti per i toscani). Tra Como e Parma, infine, finisce 1-1: gol di Benedyczak per i ducali e Verdi per i locali.

C’è entusiasmo, in casa Ascoli, dopo la vittoria per 1-0 ottenuta sul campo della Feralpisalò. Queste le dichiarazioni rilasciate da mister Castori nella sala stampa del ‘Garilli’ di Piacenza. «E’ stata la partita fra due squadre che lottano per salvarsi, non poteva essere un match spettacolare, quando ti giochi tanto c’è la tendenza a non rischiare per non pregiudicare il risultato. Quella di oggi è una vittoria importante. Abbiamo capitalizzato l’episodio con Masini, poi abbiamo combattuto, è stata una partita di sostanza e intensità a livello fisico, poi c’era anche il campo che non consentiva di giocare. Siamo stati sfortunati in occasione dei cambi obbligati di Masini, Valzania e Streng, ma oggi i ragazzi hanno saputo soffrire e stringere i denti. Impossibile non vedere il fallo sul gol poi annullato dal Var, era fin troppo evidente e mi è costato l’espulsione».

La classifica

In attesa del posticipo domenicale tra Modena e Spezia (calcio d’inizio alle 16.15), ecco la classifica aggiornata del campionato di Serie B dopo 26 giornate, con le due squadre appena citate che hanno ovviamente una gara in meno: Parma 55; Venezia 48; Cremonese 47; Palermo, Como 46; Catanzaro 42; Cittadella 36; Brescia, Modena 34; Bari 33; Cosenza 32; Sudtirol, Reggiana, Sampdoria 31; Pisa 30; Ternana, Ascoli 26; Spezia 25; Feralpisalò, Lecco 21.