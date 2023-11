Serie B: Ascoli sconfitto a Bari, volano Venezia e Modena

Per i bianconeri una brutta prestazione in terra pugliese: ora la classifica, per i ragazzi di mister Viali, comincia a preoccupare

ASCOLI – L’Ascoli cade a Bari e torna a preoccupare i tifosi, il Venezia continua a sognare e il Catanzaro cede a sorpresa. Questo, in poche parole, il riassunto di quanto accaduto nel sabato pomeriggio in Serie B, con il campionato arrivato ormai alla dodicesima giornata. Turno spezzatino, come al solito, che però si concluderà solo domani (domenica) con i posticipi. Comunque, ancora una volta, è stato protagonista lo spettacolo, con le emozioni che nelle sfide che hanno aperto la giornata non sono di certo mancate.

I risultati

A cominciare dalla vittoria del Bari, appunto, che al San Nicola batte l’Ascoli per 1-0 con il gol di Sibilli arrivato a dieci minuti dalla fine. Un gol di Busio, invece, consente al Venezia di espugnare, per 1-0, il campo della Ternana. Grande rimonta del Modena, che vince 2-1 a Catanzaro: padroni di casa avanti nel primo tempo con Vandeputte, poi Manconi e Bozhanaj regalano il successo ai canarini emiliani. Spettacolare vittoria del Cittadella, per 3-2, contro il Brescia: l’autogol di Frare, in apertura, porta avanti le rondinelle, poi i locali ribaltano il punteggio con Carriero e Vita. Nella ripresa, prima il momentaneo pari bresciano di Bertagnoli, poi il gol della vittoria per il Cittadella firmato da Maistrello. Pareggio, 1-1, tra Pisa e Como: Cutrone fa scattare gli ospiti, Valoti rimette in partita i toscani. Stesso punteggio, 1-1, anche tra Cosenza e Feralpisalò: marcatori Venturi e Butic. In campo nel pomeriggio di sabato Sampdoria e Palermo. Domani i posticipi, alle 16.15: Cremonese-Spezia, Parma-Sudtirol e Reggiana-Lecco.

L’Ascoli

Per quanto riguarda l’Ascoli, i bianconeri hanno giocato una brutta partita. A Bari è arrivata la seconda sconfitta consecutiva e ora la classifica preoccupa. Questo il commento post gara del tecnico bianconero William Viali: «C’è grandissimo rammarico perché, fino al gol, il Bari è stato pericoloso pochissimo, noi abbiamo avuto due occasioni nel primo tempo e una ad inizio ripresa con Rodriguez; però, se è capitato di nuovo, vuol dire che dobbiamo fare un salto di qualità. Anche dopo il vantaggio del Bari abbiamo provato a raddrizzare la gara».

La classifica

Questa, infine, la classifica provvisoria di Serie B, anche se molte squadre hanno delle gare in meno a causa dei posticipi domenicali e dei recuperi ancora da disputare: Parma 26; Venezia 24; Modena 22; Catanzaro 21; Palermo 20; Como 18; Bari 17; Sudtirol, Cosenza, Cremonese, Cittadella 16; Reggiana 14; Brescia, Pisa 13; Ascoli 12; Spezia 8; Sampdoria, Lecco 7; Ternana, Feralpisalò 6.