Serie B, l’Ascoli in fiducia riparte sfidando il Cittadella

L’Ascoli calcio è pronta per tornare in campo, nel campionato di serie B, sabato 16 gennaio a Cittadella. Contro i veneti terzi in classifica con 30 punti, la squadra di Sottil dovrà dimostrare di essere finalmente uscita dal periodo più negativo del torneo. Le due vittorie contro Spal e Reggina in casa, e l’ottimo pareggio di Empoli contro la prima della classe hanno evidenziato gli ottimi progressi recenti della compagine bianconera, che sembra aver cambiato marcia e soprattutto mentalità. Ora è necessario mantenere la rotta per non perdere di vista l’obiettivo della salvezza.

Nel frattempo la società non è stata ad aspettare, ed ha rinforzato il gruppo con l’acquisizione di Pinna , Stoian e Bidaoiu ( attaccante esterno sinistro). Due uomini in più per il mister che potrà scegliere da una rosa più vasta, mettendo in campo ogni volta soluzioni tattiche diverse in base all’avversario da affrontare.

Anche se Sottil, che non ha fatto rivoluzioni sul piano tattico ma ha dato grinta e determinazione alla squadra, sembra aver già definito l’assetto principale dell’undici. Con il forte difensore Kragl che appena rientrato dopo settimane di assenza per infortunio, ha lasciato il segno realizzando il gol della vittoria nell’ultimo e combattuto match contro la Reggina al Del Duca.

E tutto ciò fan sperare per il proseguio del torneo, con i ragazzi che hanno ritrovato fiducia nei propri mezzi e una guida giusta per il loro difficile cammino futuro. Difficile che al momento che i nuovi arrivi vengano subito schierati in campo contro il Cittadella, considerando anche gli equilibri che si sono creati nelle ultime tre gare.

Ma con Sottil non si può mai sapere. E tutti devono certamente meritarsi il posto in squadra, anche se si chiamano Sabiri o Chiricò. Inamovibile sembra in attacco solo il centravanti Baijc che i suoi gol per l’Ascoli li fatti anche quando c’era Delio Rossi a sedere sulla panchina bianconera, ma che ha continuato anche dopo e che ha lottato sempre su ogni palla per raggiungere un risultato positivo insieme ai compagni.

Ma è ovvio che contro il Cittadella sarà un’altra sfida molto difficile per i bianconeri. Uscire indenni dal Tombolato sarà già un grande traguardo per la formazione bianconera, che con 7 punti nelle ultime tre partite si è riportata a 2 punti dalla zona salvezza. I tifosi e tutto l’ambiente sportivo ascolano ci sperano e si augurano che non l’approccio alla gara sarà quello giusto. Ad arbitrare l’incontro, con inizio alle ore 14 di sabato 16 gennaio sarà Alberto Santoro della sezione di Messina.

Da segnalare infine che un tesserato dell’Ascoli è risultato positivo al covid e si trova ora in isolamento come previsto dal protocollo sanitario.