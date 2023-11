Serie B: Ascoli ko e contestato, il Venezia insidia il primato del Parma

ASCOLI – Ascoli sconfitto e contestato dai tifosi, Pisa corsaro e Venezia sempre più inseguitore solitario del Parma capolista. Questo il riassunto, per il momento, della tredicesima giornata del campionato di Serie B, con il quadro che si completerà nella giornata di domenica dopo i posticipi. Poi, a causa degli impegni delle nazionali, una settimana di pausa per il torneo cadetto che servirà a tante squadre per ricaricare le batterie.

I risultati

Il turno si è aperto con l’anticipo del venerdì tra Venezia e Catanzaro. Il big match lo vincono i lagunari grazie ai gol di Pohjanpalo e Johnsen dopo il momentaneo pari ospite firmato da Ghion. Sconfitta casalinga, invece per l’Ascoli, superato al Del Duca dal Como per 1-0 grazie al gol di Cutrone in apertura di gara. Voca e Tutino, invece, consentono al Cosenza di battere in casa per 2-0 la Reggiana. Colpo esterno del Pisa, che vince 2-1 a Bolzano contro il Sudtirol con la doppietta di Valoti. Per i locali, inutile il gol di Pecorino a mezz’ora dalla fine. Spettacolare 3-3 la sfida tra Feralpisalò e Bari: Nasti e Sibilli portano i pugliesi sul doppio vantaggio ma i ‘leoni del Garda’ ribaltano tutto con l’autogol di Di Cesare, la rete di Zennaro e quella di Sau. Nel finale, però, il Bari strappa il pari con Achik. In corso la sfida tra Modena e Sampdoria, mentre domani (domenica) sono in programma i quattro posticipi: alle 16.15 si giocheranno Brescia-Cremonese, Spezia-Ternana, Lecco-Parma e Palermo-Cittadella.

L’Ascoli

In casa Ascoli, come detto, al termine della sfida persa contro il Como i tifosi della curva hanno contestato la squadra, l’allenatore e il patron Pulcinelli. Questo il commento del mister William Viali negli spogliatoi: «Lo scontento dei tifosi è naturale, sarebbe fuori luogo se ci meravigliassimo, li capiamo, i punti sono pochi e le sconfitte troppe. Sul gol del Como, una palla verticale ci ha tagliato a metà. Poi abbiamo pagato un po’ lo svantaggio. Per la ripresa non posso dire nulla, la squadra ha fatto una ripresa molto buona. Oggi va in secondo piano lo spiegare tecnicamente e tatticamente la partita, contava vincere e non abbiamo vinto. A livello qualitativo e fisico abbiamo incontrato una grande squadra».

La classifica

Questa, intanto, la classifica aggiornata, anche se ci sono ancora tante squadre con una gara in meno: Parma 29; Venezia 27; Palermo 23; Modena 22; Catanzaro, Como 21; Cremonese, Cosenza 19; Bari 18; Sudtirol, Pisa, Cittadella 16; Reggiana 15; Brescia 13; Ascoli 12; Sampdoria 10; Lecco, Spezia 9; Feralpisalò 7; Ternana 6.