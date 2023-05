Serie B: Ascoli fermato dal Cosenza, retrocedono Benevento e Spal

ASCOLI – Tanti gol e primi verdetti anche in zona retrocessione. Il campionato di Serie B continua a regalare grande spettacolo e, anche oggi, non sono mancate le emozioni. Si è infatti disputata la penultima giornata della stagione regolare, con la classifica che è cambiata ancora una volta, dopo che in settimana erano stati restituiti due dei sette punti di penalizzazione inflitti alla Reggina. Dopo le promozioni aritmetiche di Frosinone e Genoa, arrivate già nelle scorse settimane, oggi c’è stata la matematica retrocessione del Benevento e della Spal. Per il resto, la storia del campionato è ancora da scrivere.

I risultati

Per quanto riguarda i risultati, a spiccare è la vittoria del Bari per 1-0 contro la Reggina: a decidere il match è il gol di Folorunsho nel primo tempo e i pugliesi sono matematicamente terzi, quindi favoriti nei playoff. Solo un pari casalingo, invece, per il Sudtirol, che a Bolzano fa 1-1 contro il Cittadella: vantaggio ospite con Antonucci e pari altoatesino di Odogwu. Pareggia anche l’Ascoli, 1-1 in casa contro il Cosenza: calabresi avanti con l’ex D’Orazio dopo appena un minuto dall’inizio del match e pari bianconero di Buchel. In zona playoff il Venezia, che batte in casa 3-2 il Perugia con i gol di Pierini, Carboni e Ellertsson, mentre si sono rivelati inutili le reti umbre di Luperini e Casasola. Il Benevento batte 2-1 il Modena con le reti Ciano e Foulon, dopo l’iniziale vantaggio canarino a firma di Diaw. I campani, però, dopo sette anni tornano in Serie C. Retrocede anche la Spal, battuta in casa per 1-0 dal Parma, con la rete di Vazquez. Il Como batte 3-1 la Ternana: vantaggio umbro di Favilli, poi la rimonta dei locali con Vignali, Da Cunha e Chajia. Pareggio per 1-1 tra Brescia e Pisa, con i gol di Bisoli e Masucci, mentre il Cagliari batte 2-1 il Palermo con le reti di Deiola e Lapadula che rendono inutile il vantaggio momentaneo siciliano firmato da Segre. Le gare sono state giocate tutte in contemporanea, tranne una. Si tratta del posticipo tra Frosinone e Genoa, entrambe già promosse in Serie A, in corso in quanto iniziato alle 16.15. Ai ciociari, padroni di casa, basterà un pareggio per ottenere aritmeticamente il primo posto, con una giornata di anticipo.

La classifica

Questa, intanto, in attesa dell’ultima giornata in programma venerdì prossimo alle 20.30, la classifica aggiornata del campionato di Serie B, con Frosinone e Genoa che hanno una partita in meno: Frosinone 74; Genoa 70; Bari 65; Sudtirol 58; Cagliari, Parma 57; Venezia 49; Palermo 48; Pisa, Reggina, Ascoli 47; Como 46; Modena 45; Ternana 43; Cittadella 42; Cosenza 40; Brescia 39; Perugia 36; Spal, Benevento 35.