Serie B: l’Ascoli esonera mister Viali, torna in panchina Fabrizio Castori

ASCOLI – La notizia era nell’aria, dopo la brutta figura rimediata sabato contro il Como e dopo le ultime tre sconfitte consecutive: l’Ascoli Calcio ha esonerato l’allenatore William Viali. Troppo pochi, infatti, i dodici punti conquistati nelle prime tredici giornate dall’ex tecnico del Cosenza, arrivato a inizio stagione con ottimi propositi, poi naufragati in un inizio di campionato davvero complicato. La società, guidata dal patron Massimo Pulcinelli, ha dunque deciso di cambiare, per dare una svolta all’annata bianconera.

La decisione

Il sostituto di Viali sarà Fabrizio Castori, che aveva già allenato l’Ascoli dodici anni fa, conducendolo a una salvezza super. «L’Ascoli Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabrizio Castori – si legge nella nota del club -. Per il tecnico marchigiano si tratta di un ritorno in bianconero, avendo guidato l’Ascoli da novembre 2010 a novembre 2011, ottenendo una straordinaria salvezza il 29 maggio 2011, superando 3-0, nell’ultima gara di campionato, la Triestina al Del Duca. Mister Castori ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per un’ulteriore stagione in caso di raggiungimento dei playoff». Oggi (martedì) il tecnico guiderà il primo allenamento al Picchio Village. L’Ascoli tornerà in campo sabato 25 novembre, alle 14, in trasferta contro la Reggiana, visto che in questo weekend il campionato di Serie B resterà fermo per gli impegni delle nazionali.