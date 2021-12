Serie B, l’Ascoli al Del Duca contro la Cremonese per tornare a vincere

ASCOLI- Bianconeri di nuovo in campo al Del Duca domani, sabato 18 dicembre contro la Cremonese. Dopo la sconfitta di Cittadella, subita però grazie a due rigori contro, l’Ascoli deve riprendere il cammino interrotto verso la zona alta della classifica di serie B. Per mister Sottil non sarà semplice scegliere l’ undici giusto per la gara contro una squadra in forma come quella lombarda, che viaggia al sesto posto in graduatoria ( tre in più del Picchio).

Torna in squadra il terzino Salvi

Rientra in difesa il terzino Salvi, che non era presente al Tombolato.di Cittadella e questa è una notizia positiva per i bianconeri. Per il resto molto dipenderà dalla forma e dall’intesa dei componenti reparto offensivo dell’Ascoli, Sabiri e Dionisi in testa. Le loro giocate potranno fare la differenza, e far tornare alla vittoria la formazione picena. Ad arbitrare il marche valido per la 18esima giornata del torneo cadetto, sarà Zufferli di Udine.

Un corso di Management dello sport

Intanto da segnalare due altre novità per la società e lo stadio Del Duca. Il Club ha appena rinnovato la convenzione con l’Istituto Superiore Mazzocchi, che prevede l’attivazione di un Corso in Management dello Sport.

Omaggio alla famiglia Rozzi

Sabato invece, prima dell’ inizio della gara di campionato il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e l’assessore allo sport Domenico Stallone renderanno omaggio alla famiglia di Costantino Rozzi, indimenticato presidentissimo” degli anni d’oro della squadra. In Tribuna centrale verrà consegnata agli eredi una maglia bianconera e un piatto celebrativo.

Tribuna stampa intitolata a Bruno Ferretti

Sempre domani infine, cerimonia di intitolazione della tribuna stampa dello stadio Del Duca, al compianto giornalista sportivo Bruno Ferretti, scomparso nel 2020 a 66 anni e che per tutta la sua vita professionale dalle colonne del Messaggero ha seguito e raccontato le alterne vicende della formazione bianconera.