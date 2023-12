Serie B: l’Ascoli cade ancora ed è penultimo, vola la Cremonese

ASCOLI – Mancano quattro giornate alla fine del girone di andata, il classico ‘giro di boa’, e il campionato di Serie B entra davvero nel vivo. Tra oggi (sabato 9 dicembre) e domani va in scena la sedicesima giornata della ‘regular season’, con tanti match ricchi di interesse. La maggior parte del programma si è già giocata, in realtà, nel sabato di campionato. Domani (domenica), invece, le ultime tre sfide che chiuderanno il turno. Ma vediamo, nel dettaglio, i risultati.

I risultati

Allo stadio Del Duca, l’Ascoli crolla per 2-1 contro lo Spezia: all’iniziale vantaggio ospite di Verde, siglato nel primo tempo su rigore, risponde Bellusci nella ripresa. Poi, nel finale, la rete decisiva di Hristov. Vittoria importante del Bari, che in casa supera per 2-1 il Sudtirol con i gol di Sibilli e Di Cesare che rendono inutile il gol del provvisorio pari altoatesino firmato da Vinetot. Successo casalingo per il Cittadella, che batte 2-0 il Cosenza con i gol di Vita e Salvi. Un gol di Ravanelli consente alla Cremonese di superare per 1-0 il Venezia, invece, nel big match di giornata, mentre la Sampdoria liquida con un netto 2-0 casalingo il Lecco grazie alla doppietta di Sebastiano Esposito. Vittoria interna anche per la Ternana, che batte 2-1 la Feralpisalò: Distefano e Lucchesi in rete per gli umbri, Tonetto segna il provvisorio pari per gli ospiti. Alle 16.15 in campo Catanzaro e Pisa, mentre domani alla stessa ora sono in programma le sfide Parma-Palermo, Reggiana-Brescia e Como-Modena.

La classifica

In attesa dei tre posticipi in programma domani, e che si concluda il match del pomeriggio, questa la classifica aggiornata del campionato di Serie B, considerando però che Catanzaro, Pisa, Parma, Palermo, Reggiana, Brescia, Como e Modena hanno una gara in meno: Parma, Venezia 33; Cremonese 29; Como, Cittadella 28; Catanzaro 27; Modena 26; Palermo 24; Bari 21; Sampdoria, Cosenza 19; Pisa, Brescia 18; Sudtirol 17; Reggiana, Lecco 16; Ternana 14: Ascoli, Spezia 13; Feralpisalò 7.