Serata di emozioni in Serie B: l’Ascoli si sblocca e onora Mazzone, il Parma non si ferma più

ASCOLI – La nuova stagione è appena cominciata ma la Serie B, già, non conosce sosta. Ieri 29 agosto, infatti, ha preso il via il primo turno infrasettimanale del campionato, valido come terza giornata di andata, che si concluderà questa sera con altre partite degne di interesse. Il tutto, fra l’altro, in attesa che il Consiglio di Stato decida chi riammettere in cadetteria tra Reggina e Brescia, visto che nel calendario è presente una ‘squadra x’ che deve ancora essere, per così dire, identificata. Battute a parte, vediamo nel dettaglio come è andata la serata di ieri.

I risultati

A spiccare è sicuramente la vittoria dell’Ascoli. I bianconeri, dopo aver perso le prime due sfide, si riscattano e battono in casa la Feralpisalò per 3-0. Nel primo tempo ci pensano Pedro Mendes e Pablo Rodriguez a mettere già in cassaforte il risultato, prima del terzo gol che arriva a metà ripresa, su calcio di rigore, sempre a firma di Mendes. Grosso colpo del Parma, che espugna per 2-1 il campo del Pisa e resta in vetta a punteggio pieno. Emiliani avanti nel primo tempo con Bonny. Nella ripresa, prima il pari toscano di Valoti su calcio di rigore, poi la rete decisiva di Colak nel recupero che regala i tre punti al Parma. Vittoria esterna anche per il Palermo, che batte a domicilio la Reggiana per 3-1. Lucioni porta avanti i siciliani, prima del pari reggiano di Lanini. Nel finale, però, Segre e Soleri permettono ai palermitani di mettere la freccia e portarsi a casa la meritata vittoria. Infine, il Modena passa 2-1 a Cosenza: vantaggio dei locali con Tutino, poi la rimonta canarina a firma di Strizzolo e Abiuso. Oggi, come detto, le restanti sfide. Alle 20.30 in campo Sampdoria-Venezia, Catanzaro-Spezia, Ternana-Cremonese e Bari-Cittadella. Rinviata la gara tra Como e Lecco.

Tornando all’Ascoli, questo il commento a fine partita di mister Viali: «A Modena eravamo mancati in qualità, soprattutto nel primo tempo, così stavolta ho pensato che con Gnahoré avremmo potuto innalzarla ed Eddy mi ha sorpreso anche sotto la fase di non possesso palla, ha recuperato molti palloni. Siamo molto felici della prima vittoria in campionato, abbiamo trascorso due settimane difficili per i mancati risultati e la perdita di un personaggio come Mazzone. Non siamo mai riusciti fino a stasera a onorarlo con una gran partita e un ottimo risultato. Contro la Feralpisalò la squadra ha fatto una prestazione di alto livello, ho visto fluidità nel gioco, ho visto anche qualche errore, ma siamo riusciti a rimediare subito».