ASCOLI PICENO – Una serata tra gusto e benessere, con una dedica speciale alle donne. Il Dottor Mauro Mario Mariani, medico mangiologo ascolano, presente settimanalmente alla trasmissione “Uno Mattina” su Rai 1 con Massimiliano Ossini, è pronto a riprendere il dialogo con le donne. Sarà infatti protagonista della serata “Pink Fish” in programma questa sera.

L’evento

Proprio il 25 novembre si celebra la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne”. Una data scelta non a caso bensì istituita nel 1999 dall’Onu, per ricordare l’assassinio delle sorelle Mirabal avvenuto nella Repubblica Dominicana nel 1960 e brutalmente uccise dal regime del dittatore Trujillo a cui loro avevano tentato di opporsi.

La serata sarà un’ occasione di consigli e attenzioni verso il sesso femminile , durante la quale ci sarà anche la presentazione del dottor Mauro Mario Mariani, dal titolo “Prospettiva Rosea”. Una “cena in rosa”, con portate selezionate che si terrà presso il ristorante Capitan Giacomo a Villa Pigna di Folignano.

Dottor Mariani, come mai da specialista in Angiologia definisce se stesso “Mangiologo”?

«Ho sempre messo l’alimentazione al primo posto. Le malattie come l’iperglicemia, iperuricemia, ipercolesterolemia portano a sindromi metaboliche, infarti e ictus. La prevenzione primaria attiva prevede quello che è da sempre il mio slogan; 0736. Questo numero non solo è il prefisso telefonico di Ascoli, la mia città, ma indica 0 sigarette, 7 volte al giorno frutta e verdura e 36 minuti di movimento».

Quali alcune regole del corretto agire quotidiano?

«Privilegiare fra i grassi l’olio extravergine d’oliva, pesce e frutta perché ricchi di grassi insaturi che proteggono il sistema vascolare. Mangiare cereali, possibilmente integrali, e legumi: sono la proteina prima della dieta mediterranea. Per il resto è necessario cercare di trovare la giusta quantità e la qualità nei cibi».

Il suo hashtag da sempre è #comunicaresalute.

«Non rinuncio mai questa mission. Sono gratificato dall’impegno di 15 anni che ho con le trasmissioni Rai. Da questa estate partecipo a UnoMattina e tra poco inizierò la collaborazione con Linea Bianca. È un lavoro che mi rende felice perché c’è grande passione».

Stasera sarà protagonista della serata “Pink Fish” pronto a riprendere il dialogo con le donne con la presentazione del suo libro “Prospettiva Rosea”. Di che si tratta?

«È la mia terza creatura. È un libro dedicato alle donne uscito tre anni fa. Ci insegna quanto la donna sia lo specchio di quanto accade intorno. Un esempio: una sigaretta fumata da una donna equivale a 5 sigarette fumate da un uomo per fattore di rischio. Le donne sono le mie pazienti più diffuse. Cerco di dar loro giusti consigli per favorire percorsi di aging e soprattutto nel periodo della menopausa».

Cosa rappresenta Ascoli per lei?

«È la mia base. Qui c’è la mia famiglia ed è la città ideale: offre in un piccolo centro tutto ciò che possiamo cercare, soprattutto la sicurezza e la qualità di una alimentazione sana».