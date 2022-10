Per l'inaugurazione del nuovo campo di Monticelli ci sarà anche una partita di calcio tra operatori sanitari

ASCOLI – Il mese di ottobre, ad Ascoli, porta con sé un carico di novità per quanto riguarda le opere pubbliche. Dalle scuole alle strade, passando per gli impianti sportivi: sono tanti gli interventi che ormai sono giunti a termine, mentre tanti altri si concluderanno nel corso dei prossimi mesi, in una città che sta vivendo un periodo di profondo restyling.

Strade e sisma

A cominciare dai lavori che stanno riguardando corso Trento e Trieste, che proseguono senza sosta e che dovrebbero terminare entro l’inizio del nuovo anno, qualora non vi fossero degli intoppi. Si tratta di un intervento atteso da tanti anni, che finalmente l’amministrazione comunale è riuscita a portare avanti. Inoltre, procedono anche i lavori relativi alla ricostruzione post terremoto, tanto che il sindaco Marco Fioravanti ha voluto lanciare, nelle ultime ore, un vero e proprio appello ai sette parlamentari del Piceno eletti appena una settimana fa alla Camera e al Senato. «Ricostruzione post sisma, utilizzo dei fondi Pnrr, soluzioni per il grave isolamento infrastrutturale del Piceno e del Sud delle Marche, Ferrovia Salaria e tanto altro ancora – spiega il sindaco di Ascoli -. Con sette rappresentanti del territorio al Governo, possiamo far sentire forte e chiara la nostra voce. Ecco perché lancio un appello ai nostri parlamentari: si mettano da parte le casacche di partito e le differenti visioni politiche, per lavorare tutti insieme al rilancio del tessuto economico e sociale del Piceno».

Scuole

Capitolo strutture scolastiche: la scuola primaria che si trova nella frazione di Poggio di Bretta è pronta per essere restituita alla comunità ascolana. I lavori di miglioramento sismico sono quasi terminati, come sottolinea anche lo stesso Fioravanti. «Nei giorni scorsi abbiamo svolto un sopralluogo e l’opera è ormai terminata – spiega il sindaco -. Inizialmente i lavori dovevano concludersi a dicembre, invece siamo riusciti ad anticipare i tempi grazie al dinamismo da parte della ditta. La struttura è stata migliorata dal punto di vista sismico e sono state svolte anche altre migliorie. Già tra qualche giorno i ragazzi avranno a disposizione la nuova scuola. In tempi record, quindi, consegniamo la prima scuola, ad Ascoli, dopo il terremoto».

Sport

Domenica prossima, invece, ovvero il 9 ottobre, ci sarà anche l’inaugurazione del nuovo campo sportivo ‘Don Mauro Bartolini’, realizzato nel quartiere di Monticelli. Dalle 9 del mattino ci sarà una bellissima festa caratterizzata da partite di calcio per i ragazzi del settore giovanile, sfida tra le ‘vecchie glorie’ del Monticelli Calcio e perfino una partita tra operatori sanitari degli ospedali di Ascoli e San Benedetto. Sempre nel corso della mattinata, inoltre, verrà intitolata la tribuna a Enrico Romandini, fondatore e storico presidente del Monticelli che ha visto le gesta dei biancoazzurri dai campionati provinciali fino alla serie D. La giornata si concluderà con la messa e il pranzo in parrocchia. Sono stati invitati a partecipare all’inaugurazione, ovviamente, tutti gli abitanti di Monticelli e tutti quelli che in questi 40 anni sono stati tesserati con la società sportiva del quartiere.