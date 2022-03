La scuola del futuro: al via alla Don Giussani di Ascoli progetto pilota per la trasformazione digitale della didattica

ASCOLI PICENO – Innovazione digitale per promuovere nuove metodologie educative nella scuola. Favorendo l’aggiornamento dei docenti ma anche le capacità orientative degli studenti nello scegliere gli studi superiori giusti e poi l’ambito lavorativo più adatto alle proprie competenze. Sono gli obiettivi del progetto pilota che è stato presentato oggi ad Ascoli, e che sarà sviluppato nell’istituto comprensivo Don Giussani, in partnership con la società di formazione Tecform.

Fondi regionali il programma

Finanziato dalla Regione Marche con 150 mila euro, il programma si attuerà in un arco di 18 mesi, comprendendo prima un percorso formativo degli insegnanti e poi un trasferimento di questo nuovo approccio fondato sulle nuove tecnologie ai ragazzi del primo ciclo scolastico.

«Il mondo della scuola deve innovarsi – ha detto l’assessore regionale all’istruzione Giorgia Latini, durante la presentazione – e per questo deve cambiare i suoi metodi promuovendo una didattica più adeguata ai tempi attuali e che guardi alla valorizzazione dei talenti degli individui. Questo progetto sperimentale, che verrà avviato in una scuola per provincia, va in questa direzione, cercando di far crescere il livello qualitativo del sistema scolastico locale».

La sede dell’Istituto comprensivo Don Giussani-Monticelli

Nuovo modello formativo

Dunque una sfida che, partendo dall’innovazione nelle metodologie di approccio all’insegnamento, mira a creare un nuovo modello generale di educazione e formazione, che coinvolga tutti i programmi degli istituti coinvolti: «Partiremo da una riprogettazione dell’offerta formativa – ha confermato Cinzia Pettinelli, dirigente scolastico della Don Giussani di Monticelli – per arrivare a un nuovo modello di didattica flessibile che utilizzando le tecnologie digitali aumenti le competenze dei docenti e faccia emergere le capacità degli studenti. In questo senso la crisi del covid – ha aggiunto la dirigente – ha fatto da acceleratore per l’avvio di progetti di aggiornamento formativo».

Competenze trasversali per il lavoro

Il programma, che verrà sviluppato con tutor ed esperti esterni che collaboreranno con il personale docente, ha lo scopo anche di accrescere nei giovani quelle competenze trasversali che oggi sono molte richieste dalle imprese. Lo hanno ricordato nel corso nell’incontro sia Vincenzo Paoletti, formatore ed associato della Tecform, che Massimiliano Di Paolo, presidente della stessa società: «Queste conoscenze sono ormai fondamentali per il mondo del lavoro – ha spiegato Di Paolo – e se acquisite per tempo possono ridurre il gap ancora esistente tra la domanda e l’offerta di occupazione, spesso conseguenza dell’assenza dei requisiti di base richiesti».

Da sottolineare che l’assessore regionale Latini ha affermato che con i fondi per la scuola a valere sul PNRR – 21 milioni in totale – dal prossimo anno progetti come quello appena avviato ad Ascoli verranno implementati in tutto il territorio. Alla conferenza di oggi presso la sede della scuola Don Giussani ha partecipato anche il sindaco della città picena Marco Fioravanti.