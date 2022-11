La terra trema ad Ascoli, scossa di terremoto di magnitudo 3.0

ASCOLI- La terra trema ancora una volta nelle Marche. Nella serata di oggi, intorno alle 19,30, una forte scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Ascoli. Il movimento tellurico, rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo di 3.0 con epicentro 2 km a sud di Roccafluvione a un profondità di 21 chilometri. Tanta la paura tra la gente per il forte boato che ha preceduto la scossa. Al momento non si segnalano danni.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3 è classificato come terremoto “molto leggero”e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.