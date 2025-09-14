Scooter contro fuoristrada a Grottammare nella notte: due i feriti gravi

GROTTAMMARE- Grave incidente stradale a Grottammare, due i feriti in condizioni critiche. È accaduto questa notte, intorno all’1.45, quando uno scooter si è scontrato con un fuoristrada sulla Statale Adriatica, all’altezza dell’incrocio con Via San Vincenzo.

La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata, i Vigili del Fuoco di San Benedetto sono intervenuti sul luogo del sinistro insieme agli operatori del 118 per stabilizzare i due che erano in sella alle due ruote. Viste le condizioni è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, atterrata al campo sportivo, che ha caricato le due persone per trasferirle all’ospedale regionale di Torrette, in Ancona. Sul posto anche i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica che ha portato al violento impatto. I VVF hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.