Scherzo di Carnevale in serie B: frenano le big, colpaccio dell’Ascoli a Parma

ASCOLI – Si fermano le big, si avvicinano le altre. Può essere riassunta così, per il momento, la 25esima giornata del campionato di Serie B, che nel sabato di Carnevale ha regalato qualche scherzo di troppo alle favorite del torneo. Tante emozioni, nelle gare del pomeriggio, in attesa che si concluda il programma tra questa sera e domani.

I risultati

Ma entriamo nel dettaglio di quanto avvenuto sui campi. I titoli di giornata li merita indubbiamente l’Ascoli, che con il rigore vincente di Gondo nel corso della ripresa è andato a vincere a Parma per 0-1 per il secondo anno consecutivo. Mister Breda, dal suo arrivo in panchina al posto di Bucchi, ha ottenuto due vittorie in altrettante partite, di fatto rilanciando i bianconeri a ridosso della zona playoff. Solo un pareggio, invece, per il Frosinone capolista sul campo del Palermo. Finisce 1-1: siciliani avanti con Verre, pari ospite di Boloca nel secondo tempo. Clamoroso ko per la Reggina di Inzaghi, che cade 3-2 a Cittadella. Doppio vantaggio per i calabresi nel primo tempo con le reti di Fabbian e Hernani, mentre nella ripresa i veneti rimontano con i gol di Crociata (doppietta) e Carriero. La rete di Tello consente al Benevento di battere tra le mura amiche, per 1-0, il Brescia, mentre tra Cosenza e Sudtirol finisce 0-0. Il Pisa, nell’anticipo di ieri sera, pareggia in casa 1-1 contro il Venezia: vantaggio ospite di Candela, pari toscano di Gliozzi. Parità per 1-1 anche tra Spal e Como: La Mantia porta in vantaggio i ferraresi, Gabrielloni regala un punto prezioso alla formazione ospite. In corso i due posticipi delle 16.15 ovvero Perugia-Ternana e Bari-Cagliari. Domani, infine, sempre alle 16.15, spazio a Modena-Genoa.

La classifica

Questa la classifica aggiornata del campionato di Serie B con sei squadre che hanno una gara in meno ovvero Perugia, Ternana, Bari, Cagliari, Modena e Genoa: Frosinone 55; Genoa 42; Sudtirol 40; Bari, Reggina 39; Cagliari, Pisa, Palermo 35; Ternana, Modena, Parma 34; Ascoli 32; Cittadella 30; Venezia, Como 28; Perugia, Benevento 26; Spal, Brescia 25; Cosenza 23.