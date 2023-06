Dagli scavi archeologici spuntano resti dei Piceni: ritrovamento a Folignano

FOLIGNANO – Alcuni resti antichi, ancora da identificare ma probabilmente risalenti al tempo dei Piceni. È quanto rinvenuto, nelle scorse settimane, nella frazione folignanese di Villa Pigna, precisamente in zona Mercatili e a due passi dalla scuola media. Il ritrovamento è avvenuto durante i saggi archeologici che precedono i lavori per la realizzazione del centro polifunzionale della famiglia, un progetto che è stato già approvato dall’amministrazione comunale di Folignano, guidata dal sindaco Matteo Terrani.

L’intervento

In quell’area, in realtà, verrà allestito anche un piccolo teatrino, proprio per offrire un ulteriore luogo di aggregazione agli abitanti della popolosa frazione, al confine con il comune di Ascoli. «L’intervento per la costruzione del centro polifunzionale prenderà il via in autunno – spiega il sindaco Terrani -. Intanto, però, sono emersi questi resti antichi e la Soprintendenza è in procinto di fare le sue valutazioni in merito. Da una prima ricognizione, in realtà, non sembrerebbe trattarsi di reperti di grande valore, ma aspettiamo prima di dire qualsiasi cosa. Il ritrovamento è stato effettuato durante i saggi che precedono il cantiere, come spesso accade. D’altronde, il nostro territorio è pieno di resti antichi e ovunque si scava si può trovare qualcosa. Ora, come detto, sarà direttamente la Soprintendenza a studiare la situazione e tra qualche tempo capiremo effettivamente di cosa si tratta».