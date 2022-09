ASCOLI – Parte la caccia alle medaglie per i tre sestieri ascolani impegnati nella Tenzone Aurea, il campionato nazionale di Serie A1 per sbandieratori e musici promosso dalla Fisb. La manifestazione torna dopo che sono trascorsi tre anni dall’ultima edizione, a Querceta, in provincia di Lucca. Venti i gruppi di tutta Italia che, tra oggi e domani, si daranno battaglia per conquistare un posto sul podio nelle cinque specialità previste: singolo, coppia, piccola squadra, grande squadra e musici. Al termine di tutte le gare, il gruppo che sarà al comando della classifica combinata si fregerà del titolo di ‘campione d’Italia’. Tre, appunto, i sestieri ascolani in campo: Porta Solestà (campione d’Italia in due occasioni, l’ultima volta nel 2013), Porta Romana (che vinse il tricolore nel 2014) e Porta Maggiore. Quest’anno non ci saranno retrocessioni.

Il programma

L’edizione 2022 dei campionati si è aperta ieri sera, con la cerimonia inaugurale caratterizzata dalla sfilata in piazza di tutti i gruppi partecipanti. Oggi e domani, appunto, spazio alle gare. Nelle due mattinate si svolgeranno le qualificazioni, nelle due serate andranno in scena le finali. Si comincerà questa mattina con le qualificazioni del singolo. Ogni gruppo può schierare due singolaristi. Per Porta Solestà ci sono Edoardo Pavoni e Giorgio Bracci, per Porta Romana invece Robert Alexa e Jacopo Cinelli, mentre per Porta Maggiore si esibiranno Stefano Sermarini e Federico Cittadini. Sempre in mattinata spazio anche alle qualificazioni di grande squadra e musici. Per il singolo si qualificano alla finalissima di questa sera (il via alle 20.30) i migliori dieci, per grande squadra e musici invece i migliori otto. Domani mattina sono in programma le qualificazioni della piccola squadra e delle coppie. Per le coppie, ogni gruppo può schierarne due. Quelle di Porta Solestà sono composte da Edoardo Pavoni e Luca Federici e da Cristian Nardinocchi e Gianluca Capriotti. Porta Maggiore ha Federico Cittadini e Alessio Sermarini, oltre a Daniel Cocci e Alessio Rigutini. Le coppie di Porta Romana, infine, sono composte da Gianluca Saienni e Giorgio Viceconte e da Samuel Spinelli e Alessio Gentile. Si qualificano alla finale le migliori dieci piccole squadre e le prime otto coppie. Tutto verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fisb.