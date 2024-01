Il veicolo in fiamme era parcheggiato lungo la strada. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area

FERMO – I vigili del fuoco sono interventi intorno alle ore 4 di questa mattina, giovedì 4 gennaio, Sant’Elpidio a Mare per l’incendio di un’autovettura alimentata a metano. La squadra delle fiamme rosse di Fermo giunta sul posto ha spento il veicolo in fiamme parcheggiato a lato strada e messo in sicurezza l’auto che era alimentata a metano.

Danni anche ai serramenti e alla facciata dell’appartamento al piano terra della palazzina limitrofa.