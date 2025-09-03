Sant’Elpidio a Mare, l’Avis si prepara per i 65 anni dalla fondazione

FERMO – Il direttivo della sezione comunale Avis “V. Scoccini” è al lavoro per organizzare le celebrazioni del 65° anniversario dalla fondazione, che si terrà il 20 e 21 settembre.

Anche nel periodo estivo il direttivo si è riunito per mettere a punto una programmazione che promette di essere ricca e coinvolgente. L’evento prevede diversi momenti dedicati sia ai donatori che alla cittadinanza, con iniziative che spazieranno dalla celebrazione dei valori della donazione a momenti di convivialità e condivisione. Le celebrazioni includeranno cerimonie ufficiali, momenti di riconoscimento per i donatori storici e attività aperte al pubblico per sensibilizzare sui temi della solidarietà.

Donazione sangue, i dati di agosto

Con l’estate che va in archivio, il direttivo ha fatto il punto sulla situazione delle donazioni: nel mese di agosto si sono registrati ottimi risultati con 62 sacche di sangue e 24 di plasma raccolte. Dati entusiasmanti, soprattutto se si pensa che di solito nei mesi estivi si registra un calo fisiologico nelle donazioni dovuto al periodo vacanziero. Dati che confermano la positiva tendenza del primo semestre del 2025 e che lasciano ben presagire per il futuro. Un dato particolarmente incoraggiante riguarda il numero di donatori attivi: al primo agosto risultano iscritti 504 donatori, cifra che testimonia la vitalità dell’associazione. Ancora più significativa è la presenza di diversi nuovi iscritti, prevalentemente maggiorenni, che sono in attesa di effettuare la visita medica e la prima donazione.