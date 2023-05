Sant’Elpidio a Mare, blitz della Finanza in un laboratorio: sequestrati articoli Philipp Plein irregolari

L'indagine dei militari del Gruppo di Legnano era partita da un controllo. Per gli inquirenti i prodotti (scarpe e accessori) provenivano dal comune del Fermano. In totale sono stati sequestrati 11mila articoli contraffatti per un valore di 250mila euro

