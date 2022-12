Sant’Elpidio a Mare, i carabinieri intercettano un’auto rubata. Denunciati tre ventenni

SANT’ELPIDIO A MARE – Auto rubata intercettata dai carabinieri di Fermo, denunciati i tre giovani a bordo. I militari hanno intercettato a Sant’ Elpidio a Mare – loc. Cascinare, un’utilitaria con a bordo tre individui sospetti, risultata oggetto di furto commesso il 24.11.2022 ai danni di un residente fermano. I tre invece, tutti giovanissimi di circa 20 anni, sono risultati essere di origine tunisina, tutti irregolari sul territorio nazionale, rispettivamente inottemperanti a ordini di espulsione delle Prefetture di Imperia e Macerata. Uno dei tre giovani, quello alla guida, è stato sanzionato anche perchè sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita. I militari della Radiomobile quindi, coadiuvati dai Carabinieri della locale Stazione e da una pattuglia delle Volanti della Questura di Fermo, nel frattempo fatti convergere sul posto per dare supporto, sono stati accompagnati presso la locale Questura per regolarizzare la posizione nel territorio italiano. Il veicolo in loro uso è stato restituito all’avente diritto. I tre tunisini sono stati denunciati per i reati di ricettazione in concorso, inottemperanza al provvedimento di espulsione, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. I servizi di prevenzione e controllo del territorio dell’Arma continueranno e saranno oggetto di intensificazione con l’approssimarsi delle festività Natalizie al fine di garantire ai residenti ordine e sicurezza.

Sempre nell’ambito di servizi predisposti dal Comando Provinciale per prevenire i reati predatori, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fermo hanno rinvenuto un autocarro parcheggiato in stato di abbandono nel comune di Fermo, risultato provento di furto subito da una ditta di Fermo nel corso della serata del 26 novembre scorso. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.