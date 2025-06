Sant’Elpidio a Mare: è il giorno del ballottaggio tra Calcinari e Orsili

SANT’ELPIDIO A MARE – A Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, si torna alle urne. Oggi 8 e domani 9 giugno, infatti, è in programma il ballottaggio per le elezioni comunali. Al primo turno, due settimane fa, nessuno dei quattro candidati sindaco in lizza aveva ottenuto la maggioranza delle preferenze. A contendersi la fascia tricolore saranno i candidati Gionata Calcinari e Rossano Orsili. Il primo, quindici giorni fa, aveva ottenuto il 44,83% delle preferenze. L’altro, invece, il 28,47%. Ora, però, questi dati non contano più e si riparte da zero.

La situazione

Calcinari si era presentato al voto con una coalizione a forte trazione centrodestra, in cui figuravano tra le sette liste, anche Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati. Il secondo con una coalizione da otto liste che ha avuto l’appoggio del Pd, Base Popolare e di simpatizzanti di Forza Italia. Fuori dai giochi gli altri due candidati Mirco Romanelli (18,53% con tre liste in suo appoggio) e Enrico Piermartiri (8,18%, con due liste). Si vota, appunto, oggi e domani. In contemporanea con i cinque referendum. L’orario va dalle 7 alle 23.