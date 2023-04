Sant’Elpidio a Mare, Tod’s approva il bilancio 2022

FERMO – L’assemblea ordinaria degli Azionisti di Tod’s spa, società quotata all’Euronext Milano e a capo dell’omonimo gruppo italiano del lusso, ha approvato nelle ore scorse il bilancio 2022. L’assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nella versione predisposta dal consiglio di amministrazione del 13 marzo 2023 con un utile di esercizio pari a 58.490.604,56 di euro. L’assemblea ha, quindi, deliberato all’unanimità di destinare l’utile dell’esercizio, pari a 58.490.604,56 alla riserva straordinaria e 230.650,95 per il perseguimento di progetti di solidarietà nel territorio.

L’assemblea ha inoltre autorizzato il cda, per una durata di 18 mesi, a procedere all’acquisto di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l’importo massimo del 20% del capitale sociale.