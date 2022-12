Da Santa Claus ai concerti in teatro, dallo sport al Capodanno in piazza: tanti eventi per il Natale ascolano

ASCOLI – Ad Ascoli si accende il Natale. Tanti, infatti, gli eventi natalizi in programma sotto le cento torri in occasione delle festività. Il cartellone completo è stato presentato questa mattina in pinacoteca dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore Monia Vallesi, che più volte hanno ribadito come la volontà dell’amministrazione sia quella di richiamare in città, durante le festività, centinaia di visitatori da ogni parte d’Italia.

Le iniziative

Dopo l’apertura del Villaggio di Natale e della pista di ghiaccio a piazza Arringo, avvenuta già da una decina di giorni, sono numerose le iniziative in programma nelle prossime settimane. L’Amministrazione ha voluto anche allestire diversi presepi, che si possono ammirare al giardino comunale di Palazzo Arengo, a Palazzo dei Capitani e nei locali della biblioteca. Fino all’Epifania saranno tanti gli eventi consultabili sul sito www.comune.ap.it, tra cui le band itineranti che con la loro musica allieteranno le passeggiate nel centro storico cittadino e l’appuntamento per i più piccoli con il bus di Santa Claus, il 24 e il 26 dicembre. Il calendario è arricchito anche dal Capodanno in piazza del Popolo e dalla tradizionale appuntamento con le Befane, in programma il 6 gennaio.

L’obiettivo

A spiccare, nel programma generale degli eventi natalizi che andranno in scena ad Ascoli, anche la storica ‘Fiera di Natale’, che andrà in scena domenica 18 dicembre nel corso di tutta la giornata, dalle prime ore della mattinata fino al tardo pomeriggio. Saranno decine gli stand che verranno allestiti nelle vie caratteristiche del centro storico, con ambulanti che arriveranno, per l’occasione, da ogni parte della penisola. «Abbiamo stilato un cartellone di appuntamenti rivolto a tutti, dai bambini fino agli adulti, senza dimenticare ovviamente le iniziative dedicate a tutta la famiglia – ha spiegato il sindaco Marco Fioravanti -. L’obiettivo è fare in modo che Ascoli possa diventare la ‘città del Natale’ e siamo sicuri che tanti turisti sceglieranno il nostro territorio per trascorrere le proprie giornate di festa». «L’amministrazione comunale ha scelto eventi di qualità – ha proseguito l’assessore Monia Vallesi -. Dai concerti allo sport, passando per la cultura: ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta”. Anche quest’anno, infine, verrà riproposto il tradizionale ‘Gran Galà dello Sport’, durante il quale verranno premiati i tanti campioni sportivi del Piceno». La cerimonia si svolgerà il 23 dicembre, alle 20.30, al teatro Ventidio Basso.