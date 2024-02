Sanremo 2024 ha già i suoi vincitori e sono marchigiani: gli ideatori del FantaSanremo

FERMO – Nonostante Sanremo 2024 sia appena iniziato c’è un gruppo marchigiano che ha già decisamente vinto: stiamo parlando del team del FantaSanremo, realtà nata a Porto Sant’Elpidio qualche anno fa per gioco ed ora divenuta un fenomeno di massa che ha riavvicinato a Sanremo anche coloro che per anni si sono dichiarati a dir poco tiepidi nei riguardi della karmesse canora per antonomasia.

Il FantaSanremo è un gioco ispirato al modello del più celebre Fantacalcio, dove il Fanta allenatore deve comporre una squadra di cinque cantanti (di cui uno nominato Capitano), che nel corso del Festival accumula dei punti secondo svariati criteri. In base ai punti totalizzati da ciascuna squadra (sommando il punteggio degli artisti che la compongono) viene stilata e pubblicata sul sito la classifica che decreta il giocatore vincente (non c’è nessun premio, solo la gloria eterna).

Per darvi un’idea del successo raggiunto da quest’idea partorita in un bar delle basse Marche, vi snoccioliamo i numeri dopo la chiusura delle iscrizioni al fantasy game, posticipate con un extra time di 16 ore, alle 16 del 6 febbraio. Allo scattare dell’ora X gli utenti iscritti al gioco erano 2.656.000, addirittura un milione in più rispetto al risultato già straordinario dell’anno scorso. La marea di fantallenatori ha formato oltre 4.2milioni di squadre e creato 492mila leghe (lo scorso anno erano 278mila).



A spingere ancora più in alto l’asticella il vero e proprio boom di iscrizioni avute nell’ultima settimana ed in particolare negli ultimi due giorni con più di 800mila utenti iscritti e oltre 1.5milioni di squadre create. L’artista più scelto dai fantallenatori, con oltre 1.2 milioni di preferenze, è Emma. Ottimo anche il riscontro ottenuto da Annalisa, Santi Francesi, Loredana Bertè e Angelina Mango.



A raccontarci in prima persona questa ascesa è Lorenzo Girelli, attuale addetto stampa del FantaSanremo ma anche uno di coloro che ha visto nascere questa creatura.

Quale è lo spirito con cui è iniziata questa avventura?

«Goliardico e all’insegna dell’amicizia: un gruppo di ragazzi, di cui parecchi operanti nel mondo della musica (musicisti, insegnanti di musica, o tecnici, fonici) che si ritrovavano in un salotto di casa per vedere insieme il festival, a commentare le esibizioni, magari anche stilando una sorta di classifica dove si teneva conto del brano, dell’esibizione, ma anche, che ne so, dell’outfit, o magari, quello che veniva detto sul palco e così veniva fatta una sorta di pagellina… poi nel 2020 (io ero uno dei 47 giocatori che hanno partecipato a quella edizione), l’anno dell’esordio del Fanta Sanremo, si è deciso di allargare un po’ questa cerchia, e di portarla dal salotto di casa al bar, per la precisione nell’oramai famoso bar corva da Papalina, di Porto Sant’Elpidio, un po’ la culla del FantaSanremo che ha ospitato le prime tre edizioni fino al 2022. Tutto quanto si è svolto lì dentro, dalla visione delle serate, al lavoro del team Punteggi che si faceva con carta e penna come si faceva una volta col Fantacalcio…poi, già a partire dall’anno scorso, ovvero il 2023, è stato il primo anno che siamo venuti qui a Sanremo; diciamo, abbiamo spostato il bar a Sanremo, il resto è storia recente».

Quand’è che avete percepito che qualcosa stava cambiano, che dalla dimensione intima del gruppo di amici si stava trasformando in altro?

«Il salto di qualità c’è stato nel 2021, con il lockdown: non potendoci ritrovare al bar si è allora deciso di spostare il gioco online con la creazione di un sito. Secondo le intenzioni iniziali cambiava il supporto ma il gioco sarebbe dovuto rimanere ad appannaggio di noi amici, al limite estendibile agli amici degli amici ed invece…tramite il passaparola ed i social ci siamo ritrovati ad essere da 47 a 50mila: è stato quello il passaggio chiave. Lo so, rispetto alle cifre enormi di oggi erano numeri irrisori ma è lì che c’è stata la svolta, quando il FantaSanremo dal bar è passato sul web. Dopo questa svolta la crescita è stata esponenziale: nel 2022 siamo passati da 50mila a 500mila squadre e anche lì, la cosa era stata del tutto inaspettata. Da lì ci siamo ritrovati ad incontrare personalmente gli artisti, a vedere i cantanti sul palco tenere conto del gioco…, a partecipare in maniera attiva. Da lì il team è passato definitivamente di livello: cioè, è divenuto un lavoro a tempo pieno che naturalmente non si esaurisce in questa settimana o in quella precedente. Già i giorni dopo la fine dell’edizione corrente di Sanremo si inizia a lavorare per la prossima: si modifica il regolamento, c’è la parte social, c’è quella tecnica: per la prima volta da quest’anno abbiamo un’applicazione che è già stata scaricata da più di un milione e mezzo di utenti che chiaramente ha necessitato dell’intervento di una società che opera in questo settore».

Dicevamo che anche gli artisti si sono appassionati: fanno anche loro la FantaSquadra?

«Dal 2022 in poi, ovvero le ultime tre edizioni, è stato un crescendo anche nel coinvolgimento degli artisti… un ruolo cardine lo hanno avuto i FantaAllenatori: un po’ come succede per il fantacalcio contattano via social i loro prescelti che sono letteralmente invasi da messaggi su Instagram “Ti ho messo come capitano, mi raccomando fai questo o quest’altro” e sicuramente ci sono dei cantanti che si prestano…non dico che sono obbligati ma sicuramente ne tengono conto. Poi, quello che diciamo sempre ai nostri utenti è ‘Fantagiocate responsabilmente!’. Va detto comunque che si tratta di un gioco…non dimentichiamoci che la gara vera è quella canora, non il FantaSanremo…sicuramente il gioco aiuta a stemperare la tensione anche ai cantanti».

Da dove state seguendo la kermesse? Il Bar Papalina si è trasferito dentro l’Ariston?

«Naturalmente siamo a Sanremo da qualche giorno: il team è operativo h24 nello spazio messo a disposizione da Rai pubblicità al secondo piano del Forte Santa Tecla, nella splendida location del porto di Sanremo. Da qui la squadra passerà al setaccio le cinque serate del festival assegnando i punteggi in base ai bonus e ai malus previsti dal regolamento realizzando dirette e contenuti Instagram e Tik Tok. Gli appuntamenti fissi fino a sabato, sempre su Instagram, saranno alle 17 per la diretta Var e alle 19.30 per la diretta pre-serata oltre alle dirette estemporanee durante le pause pubblicitarie del Festival».