Sanità picena in lutto, addio al dottor Fabrizio Marconi

ASCOLI – Un terribile lutto scuote il Piceno, e in particolare il mondo della sanità. E’ morto, infatti, il dottor Fabrizio Marconi, urologo in servizio presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli fino al 2017 quando decise di andare in pensione. Aveva 69 anni e da qualche tempo lottava con una grave malattia che alla fine non gli ha lasciato scampo.

Il cordoglio

La notizia della prematura scomparsa del dottor Marconi ha destato profondo sconcerto tra i suoi colleghi, i pazienti e gli amici: tutti lo ricordano come un medico dai modi gentili, sempre con il sorriso sulle labbra e disponibile con tutti. In molti, appresa la notizia si sono recati alla camera ardente allestita presso la casa funeraria Damiani in via dell’Aspo ad Ascoli per partecipare al dolore dei suoi familiari ed in particolare per stringersi alla moglie Alessandra, alle figlie Arianna e Roberta, ed ai fratelli Stefano e Paolo in questo momento drammatico. I funerali del dottor Marconi si svolgeranno ad Ascoli oggi pomeriggio (martedì 10 ottobre) alle 16 nella chiesa di Santa Maria Goretti in Piazza Immacolata.