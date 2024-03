Cinque nuovi medici per il pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli e San Benedetto

Le procedure di selezione attivate dall’Azienda sanitaria si sono concluse. In arrivo un altro avviso per il conferimento di incarichi libero professionali

ASCOLI – Cinque nuovi medici per i pronto soccorso dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. Il potenziamento delle due Unità operative complesse, rispettivamente dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ di San Benedetto e dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli, è possibile grazie all’espletamento, da parte dell’Azienda sanitaria, di un concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato e di un avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato i cui iter sono alle fasi conclusive. Di entrambi, infatti, la commissione esaminatrice ha effettuato i colloqui e stilato le graduatorie.

Quindi, l’Azienda sanitaria procederà, a breve, con il conferimento degli incarichi. Per il primo, la cui selezione si è svolta lo scorso 7 marzo, le domande di partecipazione pervenute all’Ast di Ascoli sono state 12, ma solo 4 candidati si sono presentati al colloquio dinanzi alla commissione esaminatrice, uno specialista e tre specializzandi. Per il secondo, la cui selezione si è svolta lo scorso venerdì 22 marzo, le domande pervenute sono state 6, ma solo un candidato, uno specializzando, ha preso parte al colloquio. L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, comunque, al fine di reperire personale medico da impiegare nei pronto soccorso, sta predisponendo gli atti anche per l’emissione di un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero professionali, sia per specialisti, sia per specializzandi. Il potenziamento della medicina d’urgenza ed emergenza, servizi strategici, è una delle priorità della direzione dell’Ast di Ascoli, e per questo motivo, pur nelle difficoltà che l’Azienda incontra nel trovare personale medico (diversi concorsi, in passato, sono andati deserti), continuerà nel lavoro di reclutamento con tutti i mezzi di cui dispone.

Dal 2018 ad oggi sono state 15 le procedure di selezione portate a termine, ai fini dell’assunzione di medici per i Pronto soccorso degli ospedali di Ascoli e San Benedetto: 8 avvisi per assunzioni a tempo determinato, 6 avvisi per il conferimento di incarichi libero professionali e un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di dieci unità. Complessivamente sono state effettuate 28 assunzioni, di cui ben 19 per il Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto. Ma mentre l’Azienda reperiva personale, sono stati 24 i medici del Pronto soccorso dell’ospedale ‘Madonna del Soccorso’ che in quasi sei anni, dal 2018 al 2023, hanno deciso di andarsene.

«I nuovi modelli organizzativi applicati nell’ambito dell’emergenza-urgenza, lungi dall’aver causato l’uscita e l’abbandono dei medici avvenuti soprattutto negli anni del recente passato – sottolinea la direzione dell’Azienda sanitaria -, rappresentano una nuova modalità di risposta alla grande crisi di personale medico formato e specializzato in medicina d’accettazione e d’urgenza».