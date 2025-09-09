Ast Fermo: arrivano tre nuove pediatre di libera scelta sul territorio

Dopo l'arrivo di quattro nuovi pediatri all'ospedale Murri, l'Ast di Fermo comunica anche che nuovi pediatri di libera scelta prenderanno servizio sul territorio di competenza. Ecco chi sono

La Pediatria si rafforza, non solo in ospedale, ma anche sul territorio. Dopo aver dato comunicazione dell’arrivo di quattro nuovi Pediatri al Murri, l’Ast di Fermo comunica anche che nuovi Pediatri di libera scelta prenderanno servizio sul territorio di competenza dell’Azienda sanitaria territoriale fermana.

Sono stati infatti conferiti tre incarichi a tempo indeterminato ad altrettanti professionisti per garantire l’assistenza pediatrica su tutto il territorio.

Si tratta della dottoressa Lucia Cococcioni che riceve i suoi assistiti negli ambulatori di Amandola (presso l’Ospedale dei Sibillini “Beato Antonio di Amandola”) e a Montegiorgio (presso la locale Casa di Comunità).

Cococcioni ha preso servizio il primo settembre scorso, in sostituzione del dr. Vittorio Di Flavio che è andato in pensione. La dottoressa Maura Mastrocola, invece, inizierà la sua attività pediatrica ambulatoriale a Fermo con un incarico che decorre dal 16 settembre prossimo, a copertura di carenza assistenziale (dunque rappresenta un Pediatra in più nel Fermano). Infine la dottoressa Cristina Spagnoli, dal primo ottobre prossimo, sarà presente all’ambulatorio di Monte Urano). Spagnoli arriva in sostituzione di Giuseppe Braico, prossimo alla pensione.

Gli assistiti dei Pediatri cessanti vengono avvisati con lettera nella quale sono indicate le modalità di scelta del Pediatra di Libera Scelta.

Si ricorda, infatti, che per la scelta di un medico di medicina generale o di un pediatra di libera scelta, sarà possibile inviare il modulo di richiesta all’indirizzo mail anagrafe.ast.fm@sanita.marche.it. Alla mail (max 3MB possibilmente in Pdf) basterà allegare un documento di identità del richiedente, fronte/retro e in corso di validità, e la tessera sanitaria (solo fronte) di tutti i familiari qualora interessati alla scelta del nuovo medico.

È possibile scaricare la modulistica necessaria al seguente link: https://serviziweb.asur.marche.it/GASASUR/gas.php?mod=ORG. La lista dei professionisti è presente al seguente link: https://serviziweb.asur.marche.it/mmgpls/index.php.

Non solo Pediatri, però. Dal 22 settembre a Sant’Elpidio a Mare, il medico di medicina generale, Stefano Tartaglia, sostituirà con incarico a tempo determinato iLuigi Manzetti, che andrà in pensione.