San Benedetto, vandali danneggiano l’albero di Natale e le luminarie

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Atti vandalici ai danni delle luminarie e degli addobbi natalizi in pieno centro a San Benedetto del Tronto e a Porto d’Ascoli.

Il fatto

Giusto il tempo di accenderle, che subito i vandali hanno approfittato per sfilare i cavi interni che illuminavano l’albero di Natale di Piazza Matteotti. A causa del grave gesto, l’albero è rimasto spento per tre notti. Un danno importante dal punto di vista economico che sicuramente ha visto le mani di una banda specializzata, considerata anche la difficoltà nel compiere un’azione del genere.

In foto l’albero di Natale di Piazza Matteotti a San Benedetto del Tronto (foto di Federico del Zompo)

Non solo. La banda ha pensato bene di spostarsi e andare anche verso altre zone.

Il danno a Porto d’Ascoli

Lo scherzetto infatti ha riguardato anche il contatore Enel che permetteva di illuminare alcune vie del centro di Porto d’Ascoli. La banda ha abbassato il contatore riuscendo a spegnere le diverse luminarie.

Brutte notizie per coloro che si sono divertiti a compiere queste azioni. In entrambe le aree sono installati dei sistemi di videosorveglianza per cui in queste ore i carabinieri stanno vagliando e controllando le diverse immagini, al fine di rintracciare i responsabili.

Per le foto si ringrazia il fotografo Federico del Zompo.