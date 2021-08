San Benedetto, trovato un uomo accoltellato in un parcheggio. Si indaga

Un 38enne è stato trovato sanguinante in via Togliatti e trasferito in ospedale. I carabinieri non si sbilanciano in ipotesi e stanno svolgendo indagini sull'auto e sulla scena del presunto crimine

ASCOLI – Un uomo di 38 anni è stato accoltellato questa notte a San Benedetto, in via Togliatti. Quando è stato soccorso si trovava nella sua auto parcheggiata vicino alla rotatoria dei Caduti di Nassirya. Presentava una ferita profonda all’addome ed è stato subito trasferito all’ospedale Madonna del Soccorso. Il grave fatto di sangue è confermato dai carabinieri della Compagna locale, che sta ancora indagando sulla vicenda. Non è chiara al momento tutta la dinamica dell’episodio.

Mistero sulla dinamica del fatto

I militari dell’Arma stnnoa effettuando rilievi ed accertamenti per verificare se terze persone siano coinvolte nell’accoltellamento. E se nell’area, nella fase del ferimento del 38enne vi fossero dei passanti o dei testimoni che possano aiutare gli investigatori a far luce sul fatto. C’è stata davvero un’aggressione oppure un diverbio finito poi con la coltellata ai danni dell’uomo, o le cose sono andate diversamente? Per ora il caso resta un mistero. I carabinieri non si sbilanciano in ipotesi e stanno svolgendo indagini sull’auto e sulla scena del presunto crimine. Il ferito non sarebbe comunque in pericolo di vita.