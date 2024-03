San Benedetto del Tronto, interventi di riqualificazione al Paese alto: lavori in via Boccaccio

Trentasette metri di ringhiera realizzata in acciaio hanno sostituito la precedente in ferro, ormai logora

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stata completata l’istallazione della nuova ringhiera a protezione della balconata di via Boccaccio, al Paese Alto. Trentasette metri di struttura realizzata in acciaio hanno sostituito la precedente in ferro, ormai logora a causa del tempo e degli agenti atmosferici, ripristinando la sicurezza sul passaggio panoramico.

Il personale del Comune è ancora al lavoro per ulteriori interventi di riqualificazione e pulizia dell’area, tra i quali è previsto anche il ripristino della panchina sita nel largo panoramico.

«Ancora una volta – ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Capriotti – l’Amministrazione comunale risponde con azioni concrete alle richieste dei cittadini. I residenti di via Boccaccio avevano segnalato lo stato di degrado e i pericoli rappresentati dalla condizione della precedente ringhiera, così ci siamo adoperati affinché l’area fosse restituita alla città in una forma che ne garantisca sicurezza e fruibilità».