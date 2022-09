Appuntamento al "Nelson Mandela" con la seconda edizione del trofeo "Pieluigi Camiscioni", organizzato a scopo beneficio per raccogliere fondi per attrezzature per il reparto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il prossimo 17 settembre alle 16 allo stadio da rugby “Nelson Mandela” di San Benedetto del Tronto si terrà la seconda edizione del trofeo “Pierluigi Camiscioni”.

L’evento è organizzato a scopo benefico per raccogliere fondi per attrezzature per il reparto di neonatologia dell’Ospedale di San Benedetto del Tronto. Grazie al successo dell’edizione 2021 è stato possibile donare allo stesso nosocomio un apparecchio per la rianimazione fondamentale per fronteggiare la pandemia da Sars-Covid 19.

Nell’occasione si sfideranno la squadra di rugby del gruppo sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato ed il Valorugby Emilia in un incontro valevole per prima giornata di Coppa Italia. La Polizia di Stato sarà presente con stand, gadget ed una esibizione delle unità cinofile nell’intervallo dell’incontro.

Per partecipare all’evento basterà recarsi presso il campo sportivo e contribuire alla raccolta fondi con una donazione volontaria.